Slovenski mojster 'človeškega šaha': Nejc Hodnik odločen pokoriti svetovno elito

Po številnih uspehih naših judoistov dobivamo Slovenci tudi tekmovalca, ki lahko v brazilskem jiu jitsuju posega po največjih uspehih. 24-letni Nejc Hodnik je lani postal evropski prvak srednje in celo absolutne kategorije v konkurenci modrih pasov brez kimone. Cilj člana ekipe Gracie Barra Ljubljana je jasen: Postati svetovni prvak med črnimi pasovi.

Nejc Hodnik vam predstavi svojo ljubezen do jui jitsa, uspehe in sam šport, ki v Sloveniji še pridobiva na veljavi in prepoznavnosti

Odkar je sloviti Brazilec Royce Gracie pred več kot 25 leti šokiral svet in na brutalnem UFC 1, kjer je bilo dovoljeno skoraj vse, z demonstracijo brezhibne tehnike premagal tri tekmece v enem večeru ter postal prvi prvak organizacije, ki zdaj velja za najmočnejšo po pravilih MMA na svetu, je brazilski jui jitsu stalnica znamenitega oktagona. Družina Gracie je postala legendarna, njihova borilna veščina pa ena izmed najbolj popularnih in hitro rastočih na svetu. Na popularnosti pridobiva tudi med Slovenci. Še posebej, odkar je vrata v Ljubljani pred osmimi leti odprla slovita šola Gracie Barra. "Vse se je začelo v Braziliji, v Riu de Janeiru. Trenutno je 800 naših šol po celem svetu in tudi v Ljubljani imamo eno," pove glavni trener Gracie Barra Ljubljana in lastnik črnega pasu tretje stopnje Carlos Maia. In z resnejšimi treningi in pristopom, so prišli tudi uspehi. Za slednje gredo zasluge predvsem Nejcu Hodniku. "Začel sem trenirati rokomet, nato me je pot zanesla v MMA, oziroma v judo. Judo sem začel trenirati v Slovenj Gradcu, v judo klubu Akron. Ko sem odšel na faks, sem že vedel, da bom nadaljeval v jiu jitsuju. Slišal sem za ta klub (Gracie Barra) in sem se vpisal. Zaljubil sem se v ta šport, ki je, bi lahko rekel, zame popoln," je svojo športno pot opisal 24-letni Korošec in dodal: "Zame je jiu jitsu kot človeški šah. Med borbo povsem pozabiš na vse. Zunaj imaš veliki težav, imaš teste, izpite, ampak ko prideš sem (v telovadnico, op. a.), ko te tekmec dobi v davljenje, ne razmišljaš, kakšen izpit moraš rešiti, ampak samo: Kako sem bom jaz zdaj rešil iz davljenja in kako te bom napadel nazaj. In pol padeš v tak šah, kdo bo koga."

Na evropskem prvenstvu v konkurenci modrih pasov je v disciplini brez kimone osvojil dve zlati kolajni. FOTO: osebni arhiv

Zadnjih pet let je povsem posvečen brazilskem jiu jitsuju. Predanost, disciplina in odločnost so že obrodile sadove. Na evropskem prvenstvu brez kimona je med modrimi pasovi namreč osvojil zlato kolajno v srednji kategoriji, nato pa se je preizkusil še v absolutni in tudi tam pometel s konkurenco. "V absolutno kategorijo se lahko prijavijo zmagovalci vseh težnostnih kategorij. Tisti dan sem imel 10 borb," razloži Hodnik, na katerega je izjemno ponosen tudi njegov glavni trener Carlos Maia: "Nejc je naš zelo predan učenec. Vlaga veliko energije, vse podreja jiu jitsuju. Zelo kmalu boste lahko (Slovenci) nanj izjemno ponosni." Za Hodnika je bil izjemno uspešen tudi konec minulega leta. V Parizu se je udeležil prestižnega turnirja Paris Open Fall 2018, ki ga organizira največja in najmočnejša organizacija v tem športu IBJJF. V disciplini s kimono je osvojil tretje mesto, uspeh pa je nadgradil že dan pozneje, ko je v disciplini brez kimona zmagal. Še uspešnejši je bil na turnirju UAEJJF Croatia National PRO 2018 v Zagrebu, kjer je pometel s konkurenco tako v svoji kategoriji, kot v absolutni. Od šestih borb jih je pet dobil s predčasnim zaključkom, enkrat pa je zmagal po točkah. Z odličnimi rezultati mu je pripadla še dodatna čast. V minuli sezoni je namreč postal najboljši tekmovalec v kategoriji modrih pasov brez kimone. In to v konkurenci 1618 borcev! "Za tiste, ki se ukvarjamo z brazilskim jiu jitsum, je to ogromen uspeh. Slovenci se morda tega še ne zavedate, a nekoč boste razumeli, kaj to pomeni. Nejc je bil lani prvi na svetu brez kimona v njegovi kategoriji. Tega ne vidiš pogosto," je na uspeh njegovega varovanca ponosen Maia.

Nejc Hodnik v družbi nekdanjega svetovnega prvaka lahke kategorije organizacije UFC Bensona Hendersona. FOTO: osebni arhiv