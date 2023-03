Slovenski Rocky dokazal, da še ni za staro šaro

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night se je prvič ustavila v Mariboru, kjer so se predvsem mladi slovenski borci dokazovali pred polno dvorano Tabor. Kljub obilici talenta, ki so ga pokazali mladi borci, pa je smetano na koncu pobral izkušeni Miran Fabjan, ki je v glavni borbi večera hitro opravil s Tadejem Dajčmanom.

Miran Fabjan, poznan tudi kot 'Slovensky Rocky', je borbo s Tadejem Dajčmanom sprejel le nekaj dni pred samim dogodkom in nasprotnika takoj opozoril, da ga bo poskusil nokavtirati za vsako ceno. 37-letnik iz Branika, ki mu borilnih izkušenj ne manjka, saj ima pod pasom kar 70 kikboksarskih borb po pravilih K-1, je 26-letniku z Lovrenca na Pohorju že prej prišel pod kožo in ga z miselnimi igricami prepričal v borbo v stoje. Piko na i pa je svoji predstavi postavil z zastrašujočim strmenjem, ki ga je tekmecu zadal ob prihodu v kletko.

icon-expand Fabjan je takole v kletki počakal Dajčmana FOTO: Jure Gasparič

Dajčman, ki sicer velja za enega najobetavnejših mladih borcev v Sloveniji, na nogah ni bil kos Fabjanu, ki je po le 45 sekundah borbe poskrbel za svojo prvo zmago v mešanih borilnih veščinah. Nemudoma po borbi je Slovenski Rocky jasno pokazal, da je kratkega rivalstva konec, zaploskal svojemu nasprotniku in se zahvalil publiki, ki je ves večer izjemno podpirala svoje borce. Če bomo Fabjana še lahko videli na delu, pa bo odločila demokracija njegovih treh sinov, zaradi katerih se je po daljši pavzi sploh odločil znova boriti.

V Valhallino kletko se je vrnila Aldina Seferović, ki je z mojstrsko podreditvijo že v prvi rundi ugnala izkušeno Madžarko Beato Juhasz. Slednja sicer veliko časa za pripravo na borbo ni imela, ker je borbo sprejela kot pozna zamenjava za Moniko Kučnić, ki je približno teden dni pred dogodkom zbolela. "Kar se mene tiče, si še vedno želim to borbo," je o potencialnem spopadu s Kučinićevo povedala borka, ki pod vodstvom Lemmyja Krušiča trenira v Linzu, in nato dodala: "Monika, če gledaš od doma s kavča in ješ čips, upam, da se lahko na naslednji Valhalli pomeriva midve."

Če Madžarka v predzadnji borbi ni bila uspešna, pa je bil zato uspešen Madžar pred njo. V 10. borbi večera sta se namreč pomerila Matjaž Vičar, ki je lanskega maja navdušil z zmago na VFN 4, ter madžarski borec Benjamin Molnar. Slednji je predvsem na račun boljše rokoborbe in kontrole na tleh vknjižil zmago po deljeni sodniški odločitvi.

icon-expand Benjamin Molnar je bil pretrd oreh za Matjaža Vičarja FOTO: Jure Gasparič

Sodniška odločitev pa ni bila potrebna, ko je v kletko stopil obetavni Domžalčan David Forster, ki je že v prvi rundi s tehničnim nokavtom ustavil domačina Vita Špica in tako v kratkem času dosegel še svojo drugo profesionalno zmago. 26-letni borec, ki trenira v Double B Gymu pod vodstvom nekdanjega borca Bora Bratovža, pa bo imel že čez mesec dni priložnost, da vpiše novo zmago, ko se bo v Hali Tivoli pomeril na WFC 25.

Domači dogodek WFC 25, ki bo potekal v Hali Tivoli, bo sicer naslovil izkušeni slovenski borec Marko Drmonjič, ki se bo pomeril s sedem let mlajšim Erkom Junom. Karte za borilni spektakel so še na voljo!

Eden najtežje pričakovanih obračunov pa je potekal med Mariborčanom Dinom Suljkanovićem in borcem iz Bosne in Hercegovine Alenom Čufurovićem. Slednji je že decembra na Valhalli poskrbel za veliko vroče krvi, a jo na koncu proti Gaju Muršecu odnesel praznih rok, kar je želel tokrat popraviti. A Čufuroviću ni uspelo, Suljkanović je borbo dobil po soglasni sodniški odločitvi in tekmecu maščeval poraz izpred približno štirih let, ko sta se pomerila takrat še v amaterski konkurenci. "Mislim, da me je ves čas vodila mariborska publika, ki ni mogla biti boljša, kot je danes," je Suljkanović povedal po pri zmagi med profesionalci.

icon-expand Suljkanović se je maščeval Čufuroviću FOTO: Jure Gasparič

Profesionalni del dogodka pa sta sicer odprla stari znanec Valhalle Ilia Nozadze ter nekdanji kikboksar Luka Martinec. Nozadze je lani pod okriljem VFN-ja v amaterskih vodah zbral poraz in zmago, tokrat pa proti precej višjemu nasprotniku ni našel prave rešitve. Martinec je dominiral tako v borbi v stoje kot tudi na tleh, kjer je tudi sam nasprotnika nekajkrat ogrozil s poskusom podreditve.

icon-expand Luka Martinec je vpisal prvo zmago med profesionalci FOTO: Jure Gasparič

V zadnji amaterski borbi včera je Mariborčan Jaka Vujčič znova pokazal svojo specialiteto. Še tretjič zapored se je na VFN-ju razveselil zmage s podreditvijo v prvi rundi, njegova tokratna žrtev pa je bil Nezir Seferović, ki je moral po nekaj manj kot minuti in pol potapkati ob vzvodu na koleno. To za mlajšega izmed bratov Vujčič pomeni, da je zadnje tri borbe končal s skupnim časom 2 minuti in 55 sekund, torej hitreje kot v eni sami amaterski rundi.

icon-expand Jaka Vujčič je z vzvodom na koleno premagal Nezirja Seferovića FOTO: Jure Gasparič

Hitro se je končala tudi borba Tilna Breganta in Mohammada Ozairja. Borec iz Radomelj je nasprotnika hitro želel zrušiti na tla, a je Afganistanec poskus rušenja ustavil in ga spretno zadavil s t. i. davljenjem anakonda. "To še ni bilo nič, to je samo začetek. Zapomnite si moje besede, postal bom eden najboljših borcev!" je po hitri zmagi povedal Ozair.

icon-expand Mohammad Ozair je bil po hitri zmagi navdušen FOTO: Jure Gasparič

V Valhallino kletko se je vrnil tudi Tilen Toplak, ki je v njej pozdravil debitanta Miho Lipovška. Fanta sta se od prve sekunde spustila v odprt boj, v katerem sta oba zadela nekaj dobrih udarcev, po minuti druge runde pa je Toplak Lipovšku zadal dovolj škode, da je sodnik v kletki borbo ustavil.

icon-expand Tilen Toplak in Miha Lipovšek se nista 'šparala' FOTO: Jure Gasparič

V tretji borbi večera pa smo lahko bili priča nokavtu večera. 20-letni debitant v mešanih borilnih veščinah Armin Dropić je po natanko pol minute borbe v slogu Leona Edwardsa nokavtiral Urha Krajnčana, ki je lahko le nemočno obležal na sredini kletke. "To smo trenirali. Že eno leto v telovadnici vadim visoke brce, tako da mi je žal za sparing partnerje," je po borbi razkril vzhičeni Dropić.

Druga borba večera je pripadla težkašema Timu Kelcu in Janu Krawariku, ki bi se moral sprva pomeriti proti Miranu Fabjanu. Kelc je borbo začel zelo agresivno in borca hitro zrušil na tla. Precej izkušenejši Avstrijec se je dobro obranil, a Kelc je še naprej pritiskal in nasprotnika ujel v giljotino, ki pa ni bila dovolj tesna in nasprotnik se je znova rešil. Kelc je do konca prve runde iskal nokavt, ki pa ga naposled ni našel. V drugi in tretji rundi pa je nekdanjemu judoistu vse bolj zmanjkovalo sape in Krawarik ga je začel zdelovati z močnimi brcami v noge in trebuh. Po deljeni sodniški odločitvi se je zmage razveselil Krawarik.

icon-expand Borbo med Krawarikom in Kelcom so odločili sodniki FOTO: Jure Gasparič

Borilni spektakel v skoraj povsem polni dvorani Tabor sta odprla debitanta Lan Gajser in Aljaž Demšar. Gajser, sicer nekdanji bodibilder, je hitro na tla zrušil Demšarja, si zagotovil dominantni položaj in nato z močnimi udarci na tleh dokončal delo. "Sem mislim, da bo huje," je z nasmeškom na obrazu o tremi dejal Gajser, ki se je po uspešnem debiju v kletki zahvalil najbližjim in svojemu klubu Ant-Bition Gym.

icon-expand Lan Gajser je z zmago debitiral v MMA-ju FOTO: Jure Gasparič

Seznam vseh borb dogodka Valhalla Fight Night 6 Profesionalne borbe: Težka kategorija: Tadej Dajčman – Miran Fabjan (nokavt v prvi rundi) Dogovorjena teža (do 59 kilogramov): Aldina Seferović – Beata Juhasz (podreditev v prvi rundi) Peresna kategorija: Matjaž Vičar – Benjamin Molnar (soglasna sodniška odločitev) Lahka kategorija: David Forster – Vito Špic (tehnični nokavt v prvi rundi) Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Alen Čufurović (soglasna sodniška odločitev) Peresna kategorija: Ilia Nozadze – Luka Martinec (soglasna sodniška odločitev) Amaterske borbe: Lahka kategorija: Jaka Vujčič – Nezir Seferović (podreditev v prvi rundi) Lahka kategorija: Tilen Bregant – Mohammad Ozair (podreditev v prvi rundi) Peresna kategorija: Tilen Toplak – Miha Lipovšek (tehnični nokavt v drugi rundi) Lahka kategorija: Armin Dropić – Urh Krajnčan (nokavt v prvi rundi) Težka kategorija: Tim Kelc – Jan Krawarik (deljena sodniška odločitev) Srednja kategorija: Lan Gajser – Aljaž Demšar (tehnični nokavt v prvi rundi)