Slovensko znanje pripravlja MMA-revolucijo

"Po moji oceni gre za zelo inovativen pristop, ki je popolnoma v sozvočju s post COVID-19 globalnimi trendi na področju digitalizacije in monetizacije športa. Postavitev MMA digitalnega huba (vozlišča, op. a.), ki bo predstavljal povezavo med MMA navijači, borci/športniki in organizatorji dogodkov je zelo edinstvena. Gre za podoben pristop, kot ga v svetu filma predstavlja IMDb, ki je postal nesporna referenca na svojem področju in predstavlja stičišče interesov v filmski industriji. V to smer cilja tudi MMAON, ki želi postati 'market place' za MMA. Vsak borec bo imel svoj profil vzpostavljen na enem mestu, pri čemer bo platforma omogočala navijačem interakcijo z borci tudi v obliki posebnega 'social media' kanala in celo opcije neposrednega nagrajevanja borcev s strani 'fanov'. Opcija, da navijači z glasovanjem tudi vplivajo na izbor borcev za posamezen dvoboj je prav tako zelo inovativna in tudi samim organizatorjem omogoča bolj učinkovito kreiranje in trženje dogodkov. Pravim 'fanom' MMA bo omogočeno, da ne bodo samo 'customerji' pač pa kreatorji in tudi dejanski deležniki. MMA občinstvo ekstremno hitro raste in se ne prekriva preveč s publiko tako imenovanih 'main stream' športov," novo spletno MMA platformo opiše Ambrožič.

"MMAON je spletna platforma za vse stvari povezane z MMA-jem. MMAON združuje in povezuje vse deležnike tega razburljivega športa. Prvič v zgodovini katerega koli športa, se na eni lokaciji združujejo športniki, organizatorji, sponzorji in predvsem navijači," je za našo spletno stran povedal ustanovitelj MMA Zlatko Mahić , ki je k sodelovanju povabil številne svetovne poznavalce, vključno s priznanim slovenskim strokovnjakom za športni marketing Tomažem Ambrožičem .

Mešane borilne veščine v globalnem merilu veljajo za najhitreje rastoči šport. Dandanes je namreč težko najti posameznika, ki ne bi vedel, kdo je Conor McGregor . In prav zloglasni Irec je v zadnjem desetletju poskrbel, da tudi tisti, ki jih prej borilni športi niso pretirano zanimali, danes vedo, kaj je MMA. S tem, ko šport dobiva na prepoznavnosti, se veča tudi število privržencev, ki pa doslej, neposrednega vpliva na dogajanje v "svetu MMA" niso imeli. Vse to bi se lahko spremenilo po zaslugi slovenskega znanja, ki stoji za spletno platformo MMAON.

Navijači bodo imeli besedo

Čeprav omenjeni portal predstavlja povezanost organizatorjev dogodkov, sponzorjev, borcev in navijačev na številnih različnih ravneh, je prav to, da bodo privrženci tega športa imeli besedo pri odločanju nekaj, kar v svetu MMA do zdaj še nismo videli. Uporabniki se bodo tako lahko neposredno povezali s svojimi najljubšimi borci, spremljali njihove priprave na borbo, treninge, glasovali, katere borbe bi najraje videli, delili svoje napovedi o prihajajočih borbah ter tudi na takšen način gradili svojo prepoznavnost v MMA skupnosti. In ob tem lahko celo zaslužijo.

"MMAON vsem omogoča, da napredujejo in se plemenitijo, pri tem pa svoje energije ne porabljajo za sekundarne dejavnosti povezane s športom. Za to poskrbimo mi. Obenem pa, skozi naše delitvene mehanizme, poskrbimo, da imajo vsi od tega tudi finančno korist. To je dobro, ne samo dobro, tako za ze uveljavljene športnike in organizacije, predvsem pa za vse mlade, ki se s športom šele srečujejo in v njem šele začenjajo," razloži Mahić.

Novi načini za zaslužek borcev

Ni prav velika skrivnost, da so zaslužki borcev MMA po večini slabi, da ne rečemo kar mizerni. Od športa, ki je eden najzahtevnejših in najtežjih na svetu, lahko udobno živi le peščica borcev, večina ostalih predvsem razmišlja, kako se, na poti do uresničitve svojih sanj, prebiti iz borbe v borbo. Tudi veliko tistih, ki se borijo pod okriljem najmočnejše organizacije na svetu UFC. Ta namreč s podpisom ekskluzivne pogodbe s športnim opremljevalcem borcem onemogoča, da na borbah predstavljajo svoje osebne sponzorje. MMAON bo tako borcem omogočala nov način zaslužka. Navijači jih bodo lahko za njihove predstave namreč nagradili v obliki "napitnin", saj bo vsak navijač lahko imel na portalu tudi svojo "kripto denarnico". Ob tem bo mogoče neposredno kupiti tudi navijaške artikle in športno opremo najljubših borcev.

"Naš ekosistem omogoča vsem, da se povežejo, trgujejo, pogovarjajo in predvsem razvijajo sebe, kot tudi šport, kot celoto. Pod črto, MMAON pomeni pravo revolucijo v našem dojemanju športa in odnosa med športniki, ljubitelji, sponzorji in organizatorji. MMA tako postaja prvi šport, kjer je delitvena, participativna ekonomija realnost," še pove ustanovitelj MMAON.