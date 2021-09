UFC Fight Night: Spopad 'Levjesrčnega' in 'Supermana'

UFC-jev borilni večer se po tednu premora vrača v Apex Areno v Las Vegasu, kjer se bosta v glavni borbi večera spopadla poltežkokategornika Anthony Smith in Ryan Spann. Poleg domačih Američanov bomo na delu lahko spremljali tudi atraktivne tuje borce, kot so Moldavijec Ion Cutelaba, Brazilka Ariane Lipski in Gruzijec Arman Tsarukyan. Prenos na VOYO se začne v nedeljo ob 1.00.

Arena Apex bo v noči s sobote na nedeljo znova gostila borce najprestižnejše svetovne organizacije mešanih borilnih veščin. Tokrat bo v ospredju predvsem poltežka kategorija, saj se bodo v predzadnji in zadnji borbi večera pomerili štirje borci kategorije, ki ji trenutno vlada Poljak Jan Blachowicz. Vseh šest obračunov glavnega dela dogodka si lahko v nedeljo od 1.00 dalje ogledate na VOYO.

icon-link UFC Fight Night: Anthony Smith vs Ryan Spann FOTO: VOYO

Borilni večer bosta otvorila Američana Nate Maness in Tony Gravely. Za Manessa bo to tretja borba v UFC-ju, prvi dve je opravil z odliko in zmagal, za Gravelyja pa peta borba, na prejšnjih štirih je trikrat zmagal. V drugi borbi večera bomo v oktagonu videli mladega Joaquina Buckleyja, ki je lani debitiral v UFC-ju in se že v drugi borbi v organizaciji proslavil z izjemnim nokavtom, ki je bil lani izbran za najboljši nokavt leta. Tokrat mu bo nasproti stal Brazilec Antônio Arroyo, ki po dveh borbah v UFC-ju zmage še ne pozna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V tretji borbi večera si bosta na nasprotnih straneh oktagona stala Rus gruzijskih korenin Arman Tsarukyan in Američan grških korenin Christos Giagos. Tsarukyan je v organizaciji UFC trikrat zmagal in izgubil zgolj na debiju, ko ga je v borbi, ki je bila izbrana za najboljšo borbo večera, po sodniški odločitvi premagal perspektivni Islam Mahačev. Njegov nasprotnik Giagos pa bo proti Rusu iskal šesto zmago v UFC-ju in tretjo zaporedno. Edina ženska borba večera bo obračun med Brazilko poljskih korenin in bivšo prvakinjo organizacije KSW Ariane Lipski in še neporaženo Nemko Mandy Böhm. Lipskijeva je nase opozorila predvsem z izjemno borbo na tleh, kar je lani dokazala z vzvodom na koleno proti Luani Carolini, ki bi ji verjetno prislužil naslov za tehniko predaje leta, če ne bi bil takrat v igri še nesporni kralj parterne borbe Habib Nurmagomedov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Predzadnja borba večera bo prav tako potekala v poltežki kategoriji, nasproti pa si bosta stala Moldavijec Ion Cutelaba in že omenjeni Američan Devin Clark. Vročekrvni Cutelaba ali 'Hulk', kot je njegov vzdevek, le redko dočaka zvonec, ki oznanja konec borbe. Na 23 profesionalnih borbah se mu je to zgodilo le trikrat, nazadnje maja letos, ko se je borba proti Dustinu Jacobyju po treh rundah in sodniški odločitvi končala brez zmagovalca. 27-letnik se bo tokrat najverjetneje boril za obstanek v organizaciji, saj je že tri borbe brez zmage. Pred remijem proti Jacobyju je namreč dvakrat zapored izgubil proti Magomedu Ankalajevu. Drugače velja za njegovega nasprotnika Clarka, ki je že pet let stalnica UFC-jeve poltežke kategorije. A 31-letni Američan se nikakor ne more uvrstiti na lestvico izzivalcev, saj za razliko od borb proti neuvrščenim nasprotnikom proti uvrščenim nasprotnikom še ne pozna zmage. Poleg že omenjenih porazov proti borcema, ki se bosta pomerila borbo kasneje, Smithu in Spannu, je izgubil še proti Blashowiczu (ko ta še ni bil prvak) ter Aleksandaru Rakiću, ki trenutno zaseda tretje mesto na lestvici izzivalcev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glavna borba večera bo pripadla izkušenima Američanoma, ki sta že uvrščena na lestvico izzivalcev. Anthony 'Levjesrčni' Smith, ki se je za naslov prvaka sicer že boril pred dvema letoma, trenutno zaseda šesto mesto, njegov nasprotnik Ryan 'Superman' Spann pa je 11. 33-letni Smith, ki je v svoji karieri zabeležil že kar 51 profesionalnih borb, bo proti Spannu iskal že svojo 36. zmago in tretjo zapored po tem, ko je novembra lani z davljenjem v prvi rundi premagal Devina Clarka ter aprila letos po zdravniškem posredovanju ustavil Jimmyja Cruta. Smith bi se z morebitno zmago približal vrhu izzivalcev prvaka Blachowicza, ki ga sicer konec oktobra čaka borba za obranitev šampionskega pasu proti prvemu izzivalcu Gloverju Teixeri. Tri leta mlajši Spann pa bo iskal svojo šesto zmago v organizaciji UFC, v kateri je edini poraz doživel proti pred skoraj natanko letom dni proti Johnnyju Walkerju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Seznam vseh borb večera, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Poltežka kategorija: Anthony Smith – Ryan Spann Poltežka kategorija: Ion Cuțelaba – Devin Clark Ženska mušja kategorija: Ariane Lipski – Mandy Böhm Lahka kategorija: Arman Tsarukyan – Christos Giagos Srednjetežka kategorija: Joaquin Buckley – Antônio Arroyo Bantamska kategorija: Nate Maness – Tony Gravely