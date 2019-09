Gaethje zaustavil Cowboya in oddal 'kandidaturo' za šampionski pas

Kljub temu, da se je borba med Justinom Gaethjejem (21 zmag, 2 poraza) in Donaldom Cerronejem (36 zmag, 13 porazov) končala že v prvi rundi, gledalci v Vancouvru niso bili razočarani. Borca, ki sta znana po predčasnih zaključkih, sta napadala od prve sirene, Gaethje pa je bil tisti, ki je zadajal močnejše udarce. Ključni trenutek borbe se je zgodil po dobrih štirih minutah prve runde. Cerrone s svojo kombinacijo ni bil uspešen, Gaethje pa je najprej zadel z močnim desnim krošejem in tekmeca poslal na tla. 'Cowboy' se je sprva še pobral, a ni uspel zaustaviti brezkompromisnega napada, zaradi česar je sodnik, kljub njegovemu negodovanju, borbo prekinil. Gaethje je tako prišel do tretje zaporedne zmage, po borbi pa je povedal, da si želi borbo za šampionski pas lahke kategorije UFC. Slednjega ima v lasti Habib Nurmagomedov in ga bo (najverjetneje) branil proti Tonyju Fergusonu.

Spored borb:

Donald Cerrone vs. Justin Gaethje

Glover Teixeira vs. Nikita Krylov

Todd Duffee vs. Jeff Hughes - razveljavljena borba zaradi nenamernega prsta v oko Duffeeju.

Michel Pereira vs. Tristan Connelly

Uriah Hall vs. Antônio Carlos Júnior

Misha Cirkunov vs. Jimmy Crute