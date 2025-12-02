So Paulu šteti dnevi? Izklesani Joshua sporoča: Jutri ne obstaja!

Potem ko je njun dvoboj odpovedal prvak lahke kategorije Gervonta Davis, se je Jake Paul, presenetljivo, odločil za največji in najtežji izziv doslej. Vplivnež, ki se že nekaj časa zelo resno posveča boksu, se bo namreč udaril z Anthonyjem Joshuo. Ta je od prvotnega tekmeca Davisa več kot 30 centimetrov višji in okoli 50 kilogramov težji. Vredno pa je tudi dodati, da je nekdanji svetovni prvak težke kategorije.

Paul, ki je v zadnji borbi premagal Julia Cezarja Chaveza mlajšega, pred tem pa tudi 58-letnega Mikea Tysona, je ob naznanitvi dvoboja dejal, da je pripravljen tudi umreti v ringu, številni navijači pa menijo, da takšen izid v primeru, da se Joshua borbe loti resno, ni povsem nemogoč. 36-letni Britanec je namreč legitimen "težkaš", ki je kar 25 od svojih 28 zmag vknjižil z nokavtom. Še v zadnji borbi se je boril za naslov svetovnega prvaka različice IBF in po preobratu izgubil proti Danielu Duboisu. Da borbo jemlje še kako resno, je dokazal tudi s svojo zadnjo objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer je pokazal izklesano postavo in ob tem zapisal: "Jutri ne obstaja."