So Paulu šteti dnevi? Izklesani Joshua sporoča: Jutri ne obstaja!

Potem ko je njun dvoboj odpovedal prvak lahke kategorije Gervonta Davis, se je Jake Paul, presenetljivo, odločil za največji in najtežji izziv doslej. Vplivnež, ki se že nekaj časa zelo resno posveča boksu, se bo namreč udaril z Anthonyjem Joshuo. Ta je od prvotnega tekmeca Davisa več kot 30 centimetrov višji in okoli 50 kilogramov težji. Vredno pa je tudi dodati, da je nekdanji svetovni prvak težke kategorije.
Paul, ki je v zadnji borbi premagal Julia Cezarja Chaveza mlajšega, pred tem pa tudi 58-letnega Mikea Tysona, je ob naznanitvi dvoboja dejal, da je pripravljen tudi umreti v ringu, številni navijači pa menijo, da takšen izid v primeru, da se Joshua borbe loti resno, ni povsem nemogoč. 36-letni Britanec je namreč legitimen "težkaš", ki je kar 25 od svojih 28 zmag vknjižil z nokavtom. Še v zadnji borbi se je boril za naslov svetovnega prvaka različice IBF in po preobratu izgubil proti Danielu Duboisu. Da borbo jemlje še kako resno, je dokazal tudi s svojo zadnjo objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer je pokazal izklesano postavo in ob tem zapisal: "Jutri ne obstaja."
Čeprav je večina menila, da bo borba revijalne narave, temu ne bo tako. Predvidenih je osem triminutnih rund, boksala bosta z 10-unčnimi rokavicami, zmaga, oziroma poraz, pa se bosta borcema zapisala v uradno statistiko. Obstaja pa ena omejitev. Joshua na uradnem tehtenju ne bo smel tehtati več kot 111 kilogramov. Toliko, oziroma malenkost manj, je sicer AJ nazadnje tehtal avgusta leta 2022, na povratni borbi proti Oleksandru Usyku.
'Če Joshua izgubi, je to konec za boks'
Veliko je imel o težko pričakovani borbi, ki se bo odvila 19. decembra v Miamiju, povedal trenutno najbolj znani boksarski promotor na svetu in človek, ki je veliko pripomogel pri hitrem vzponu Joshue, Eddie Hearn. "Paul je eden od 50 najboljših boksarjev na svetu v kruzerski kategoriji (do 86 kg). Je legitimen borec v kruzerski kategoriji. Mislim, da vendarle ne spada med elito in mislim, da ni borca, ki ni eliten v kruzerski kategoriji, ki bi lahko premagal Anthonyja Joshuo. Morda se motim. Če se motim, je moj čas mimo. Ne, da bi morala v pokoj AJ in jaz, mislim, da bi morali vsi v pokoj. Tako da, AJ, prihodnost boksa je na tvojih plečih, moj prijatelj," je za Sky Sports povedal sloviti promotor.
