Soboto, polno mešanih borilnih veščin, odpira Combate Global 14

V glavni borbi večera pa je Ruben Lozano s tehničnim nokavtom v drugi rundi ustavil Marcosa Bonillo in ustavil njegov zmagovalni niz. Enako bosta tokrat poskušala storiti Martin "Last Inca" Davila in Michael "Malicious" Reyes, ki se v glavno borbo večera podajata z zmago. Davila je lanskega maja debitiral v ameriški organizaciji in po soglasni sodniški odločitvi premagal Jonathana Sepulvedo, Reyes pa je slast zmage nazadnje okus letošnjega aprila, ko je prav tako po soglasni sodniški odločitvi ugnal Rodriga Garcio.