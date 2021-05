Sodišče odločilo: Fury mora boksati z Wilderjem, dvoboj z Joshuo 'visi'

ESPNin The Athleticporočata, da je ameriško sodišče podrlo zahtevo Deontaya Wilderjapo še tretjem medsebojnem obračunu s Tysonom Furyjem. Prvič sta omenjena boksala že leta 2018 v Los Angelesu, tista borba pa se je končala z neodločenim izidom. Februarja lani v Las Vegasu pa je Fury proti Wilderju osvojil naslov prvaka v težki kategoriji WBC, podpisana pa je bila pogodba še za tretji medsebojni dvoboj, a ga je "koronska kriza" neprestano prelagala. Zdaj pa mora do njega priti do 15. septembra letos.

Odločitev ameriškega sodišča je tako ogrozila boksarski spektakel 14. avgusta v Savdski Arabiji, na katerem bi se Fury pomeril z rojakom Anthonyjem Oshuo, ki ima v lasti šampionske pasove IBF, WBA in WBO.

Zeleno luč za Savdski dvoboj bi lahko sicer dal Wilder sam, seveda, ob določenem finančnem nadomestilu, piše ESPN, ki zagotovo ne bo majhna.