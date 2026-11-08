Sodniki razjezili boksarski svet: 'Najhujši hematom v zgodovini'

Gully Powar in Zak Miller sta v borbi za šampionski pas prikazala temu primerno predstavo. Tekmeca sta med dvobojem močno trčila z glavama, krajšo pa je potegnil Miller, pri katerem je hitro prišlo do izrazite otekline in nastanka grozljivega hematoma.
Sodnik Mark Lyson je prekinil dvoboj, da bi Millerja pregledal zdravnik ob ringu. Kljub temu je 29-letni boksar iz nerazumljivega razloga smel nadaljevati dvoboj še dve rundi.
Dvoboj je bil dokončno prekinjen v 10. rundi po novi prekinitvi. O zmagovalcu so tako odločale sodniške točke, zmaga pa je pripadla Powarju, ki je s tem osvojil naslov britanskega prvaka v peresni kategoriji.
Po dvoboju sta se o Millerjevem grozljivem hematomu pogovarjala tudi komentatorja prenosa, ki sta bila enakega mnenja. "V tem športu sem videl že kar nekaj hematomov, toda ta je eden najhujših, kar sem jih kdaj videl," je dejal eden od njiju, drugi pa dodal, da je to "vsekakor najhujši hematom, kar sem jih kadarkoli videl."
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