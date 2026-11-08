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Borilni športi

Sodniki razjezili boksarski svet: 'Najhujši hematom v zgodovini'

Manchester, 08. 11. 2026 14.30 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
A.M.
Zak Miller

V soboto sta se v Manchestru za naslov britanskega prvaka boksarske peresne kategorije pomerila Gully Powar in Zak Miller. Sodnik je dvoboj prekinil šele v 10. rundi, kar je bilo glede na šokantno poškodbo enega od borcev veliko prepozno.

Gully Powar in Zak Miller sta v borbi za šampionski pas prikazala temu primerno predstavo. Tekmeca sta med dvobojem močno trčila z glavama, krajšo pa je potegnil Miller, pri katerem je hitro prišlo do izrazite otekline in nastanka grozljivega hematoma.

Zak Miller
Zak Miller
FOTO: Profimedia

Sodnik Mark Lyson je prekinil dvoboj, da bi Millerja pregledal zdravnik ob ringu. Kljub temu je 29-letni boksar iz nerazumljivega razloga smel nadaljevati dvoboj še dve rundi.

Dvoboj je bil dokončno prekinjen v 10. rundi po novi prekinitvi. O zmagovalcu so tako odločale sodniške točke, zmaga pa je pripadla Powarju, ki je s tem osvojil naslov britanskega prvaka v peresni kategoriji.

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Po dvoboju sta se o Millerjevem grozljivem hematomu pogovarjala tudi komentatorja prenosa, ki sta bila enakega mnenja. "V tem športu sem videl že kar nekaj hematomov, toda ta je eden najhujših, kar sem jih kdaj videl," je dejal eden od njiju, drugi pa dodal, da je to "vsekakor najhujši hematom, kar sem jih kadarkoli videl."

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boks Gully Powar Zak Miller poškodba hematom oteklina

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KOMENTARJI6

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Eksiflajs96
08. 11. 2026 16.06
Res sport in pol da se premalics pa disfiguriras za cev zivlene.. res vredn dnarja ja..
Odgovori
0 0
medwd
08. 11. 2026 16.00
Udar me u glavo! js sm športnik ful.
Odgovori
0 0
Watcherman
08. 11. 2026 16.00
Ta šport je napačen.
Odgovori
+1
1 0
Apostol1
08. 11. 2026 15.58
Pretepanje ni noben šport pač pa samo pretepanje. Od borilnih športov je sprejemljiv samo Judo in verjetno tudi klasična rokoborba , vse ostalo je necivilizirano pretepaštvo.
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+3
3 0
Nidani
08. 11. 2026 15.52
Ma kakšen šport neki le...ne morem verjeti, da se to dopušča v modernem svetu!🙄
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+4
4 0
mikiki
08. 11. 2026 15.39
to pomeni da ga je z glavo v glavo udarcem premagal, to je zdaj nova zvrst boksa ali kaj
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+3
3 0
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