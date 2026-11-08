Sodniki razjezili boksarski svet: 'Najhujši hematom v zgodovini'

Gully Powar in Zak Miller sta v borbi za šampionski pas prikazala temu primerno predstavo. Tekmeca sta med dvobojem močno trčila z glavama, krajšo pa je potegnil Miller, pri katerem je hitro prišlo do izrazite otekline in nastanka grozljivega hematoma.

Sodnik Mark Lyson je prekinil dvoboj, da bi Millerja pregledal zdravnik ob ringu. Kljub temu je 29-letni boksar iz nerazumljivega razloga smel nadaljevati dvoboj še dve rundi.

Dvoboj je bil dokončno prekinjen v 10. rundi po novi prekinitvi. O zmagovalcu so tako odločale sodniške točke, zmaga pa je pripadla Powarju, ki je s tem osvojil naslov britanskega prvaka v peresni kategoriji.