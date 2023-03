Sodniki so odločili: Edwards ostaja prvak velterske kategorije

Leon Edwards in Kamaru Usman sta se tokrat udarila že tretjič. Prvič sta se borila leta 2015, ko se je zmage veselil Usman, lanskega avgusta pa je bila tehtnica na strani Edwardsa, ki je pri nasprotniku prekinil niz neporaženosti, ki je trajal kar devetnajst borb zapovrstjo. Pred začetkom se je postavljalo veliko vprašanj, na katere pa sta borca kmalu odgovorila. Tokrat sta v razprodani O2 areni v Londonu velika rivala že v prvi rundi nakazala, da je pred njima trd boj. V drugi rundi je Edwards z nekaj močnimi udarci "stresel" Usmana, toda borba se je nadaljevala. V tretji rundi je Edwards po neumnosti zaradi dvojnega prijema za ograjo izgubil točko. Tudi četrta runda ni dala zmagovalca, več čistih udarcev pa je pripadalo Edwardsu. Borca, ki se zelo dobro poznata, tudi v peti in hkrati zadnji rundi nista dokončala dela, zato so novico o zmagovalcu določili sodniki. Edwards je ubranil naslov in ostaja prvak velterske kategorije. "Šlo je za najtežjo borbo doslej," je ob koncu povedal zmagovalec.

Že pred tem sta bila v lahki kategoriji (do 70 kg) v predzadnji borbi večera na delu Justin Gaethje in Rafael Fiziev. Borca sta bila zagotovilo za zanimivo dogajanje, za marsikaterega ljubitelja borilnih veščin pa je bil to tudi najbolj pričakovan obračun. Gaethje je v borbo vstopil kot favorit, čeprav stavnice temu niso prikimavale. Že v prvi rundi so bili udarci zelo močni in lahko bi jo opisali kot izjemno. Gaethje je zagotovo začutil, kako eksploziven je nasprotnik. Tudi v drugi rundi predčasnega zaključka ni bilo, toda že takoj na začetku tretje je Fiziev z močnim udarcem nakazal, da bo imel Gaethje še veliko dela. Čeprav je proti koncu tretje runde nasprotniku sicer zadal precej močnih udarcev, pa so zmagovalca odločili sodniki. Imeli so kar precej težko nalogo, toda v večini so odločili, da je zmagovalec Američan. "Zelo sem vesel, upam, da uživate z mano. Želim se še enkrat podati v boj za naslov prvaka," je po koncu iz oktagona zmagovalec nagovoril občinstvo.