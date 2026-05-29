Šok na tehtanju pred FNC 31: Hardy za kar 12 kg zgrešil težo

Kljub groznemu spodrsljaju, ki si ga je na uradnem tehtanju privoščil Greg Hardy, njegova borba z Darkom Stošićem vendarle ni padla v vodo. Zelo redko se zgodi, da si borec privošči tako grobo prekoračitev dovoljene teže, sploh v težki kategoriji, kjer je zgornja meja nekaj več kot 120 kilogramov. Američanu je tehtnica pokazala številko 132, ob tem pa se nekdanji igralec ameriškega nogometa ni prida zmenil za, milo rečeno, nesramen odnos do integritete vrhunskega borilnega športa.
Njegov nasprotnik Darko Stošić je borbo kljub velikemu hendikepu, ki ga bo imel v kletki, vendarle sprejel. Američan bo od Srba težji za skoraj 24 kilogramov, kar je praktično nevidno v svetu borilnega športa. Hardyju se tako obeta zgolj finančna kazen, ki pa bo za takšen prekršek najbrž izdatna. Oba borca sta v preteklosti tekmovala v najprestižnejši organizaciji UFC, Američan pa je svojo športno pot začel kot igralec ameriškega nogometa. Iz lige NFL so ga odnesle obtožbe o nasilju nad bivšim dekletom.
Oči javnosti so bile uprte predvsem v tehtanje obeh akterjev v glavni borbi večera. Đani Barbir in Aleksandar Ilić se bosta udarila za šampionski pas srednje kategorije, ki si ga trenutno lasti Barbir. Hrvatu je tehtnica pokazala 83,9 kilograma, kar je na zgornji meji dovoljenega presežka. Ilić se je želel osebno prepričati o Barbirjevi teži, tako da je tehtanje opazoval od blizu.
V srbski prestolnici se nam obeta nov izredno zanimiv večer mešanih borilnih veščin.
FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:
Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić
Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy
Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček
Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski
Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep
Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov
Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak
Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković
Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz
Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev
Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Oliwier Filipiak
