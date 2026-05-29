Šok na tehtanju pred FNC 31: Hardy za kar 12 kg zgrešil težo

Kljub groznemu spodrsljaju, ki si ga je na uradnem tehtanju privoščil Greg Hardy, njegova borba z Darkom Stošićem vendarle ni padla v vodo. Zelo redko se zgodi, da si borec privošči tako grobo prekoračitev dovoljene teže, sploh v težki kategoriji, kjer je zgornja meja nekaj več kot 120 kilogramov. Američanu je tehtnica pokazala številko 132, ob tem pa se nekdanji igralec ameriškega nogometa ni prida zmenil za, milo rečeno, nesramen odnos do integritete vrhunskega borilnega športa.

Njegov nasprotnik Darko Stošić je borbo kljub velikemu hendikepu, ki ga bo imel v kletki, vendarle sprejel. Američan bo od Srba težji za skoraj 24 kilogramov, kar je praktično nevidno v svetu borilnega športa. Hardyju se tako obeta zgolj finančna kazen, ki pa bo za takšen prekršek najbrž izdatna. Oba borca sta v preteklosti tekmovala v najprestižnejši organizaciji UFC, Američan pa je svojo športno pot začel kot igralec ameriškega nogometa. Iz lige NFL so ga odnesle obtožbe o nasilju nad bivšim dekletom.