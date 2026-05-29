Borilni športi

Šok na tehtanju pred FNC 31: Hardy za kar 12 kg zgrešil težo

Beograd, 29. 05. 2026 17.08 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Greg Hardy

Pred nami je borilni spektakel FNC 31, ki ga v soboto gosti Beograd. Zadnje dejanje pred velikim borilnim večerom je predstavljalo uradno tehtanje, ki je prineslo prizor, redko viden v svetu vrhunskega športa. Greg Hardy je za kar 12 kilogramov zgrešil težo; Američanu je tehtnica pokazala 132 kilogramov. Borilni spektakel si boste lahko v soboto ogledali na VOYO, začnemo ob 19.00.

Kljub groznemu spodrsljaju, ki si ga je na uradnem tehtanju privoščil Greg Hardy, njegova borba z Darkom Stošićem vendarle ni padla v vodo. Zelo redko se zgodi, da si borec privošči tako grobo prekoračitev dovoljene teže, sploh v težki kategoriji, kjer je zgornja meja nekaj več kot 120 kilogramov. Američanu je tehtnica pokazala številko 132, ob tem pa se nekdanji igralec ameriškega nogometa ni prida zmenil za, milo rečeno, nesramen odnos do integritete vrhunskega borilnega športa.

Njegov nasprotnik Darko Stošić je borbo kljub velikemu hendikepu, ki ga bo imel v kletki, vendarle sprejel. Američan bo od Srba težji za skoraj 24 kilogramov, kar je praktično nevidno v svetu borilnega športa. Hardyju se tako obeta zgolj finančna kazen, ki pa bo za takšen prekršek najbrž izdatna. Oba borca sta v preteklosti tekmovala v najprestižnejši organizaciji UFC, Američan pa je svojo športno pot začel kot igralec ameriškega nogometa. Iz lige NFL so ga odnesle obtožbe o nasilju nad bivšim dekletom.

Oči javnosti so bile uprte predvsem v tehtanje obeh akterjev v glavni borbi večera. Đani Barbir in Aleksandar Ilić se bosta udarila za šampionski pas srednje kategorije, ki si ga trenutno lasti Barbir. Hrvatu je tehtnica pokazala 83,9 kilograma, kar je na zgornji meji dovoljenega presežka. Ilić se je želel osebno prepričati o Barbirjevi teži, tako da je tehtanje opazoval od blizu.

V srbski prestolnici se nam obeta nov izredno zanimiv večer mešanih borilnih veščin. Borilni spektakel si boste lahko v soboto ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.

FNC 31 Beograd
FOTO: VOYO

FNC 31, Beograd, sobota, 30. maj, seznam borb:

Srednja kategorija: Đani Barbir - Aleksandar Ilić

Težka kategorija: Darko Stošić - Greg Hardy

Velterska kategorija: Kamil Kraska - Ivica Trušček

Dogovorjena teža do 73 kg: Marko Bojković - Piotr Niedzielski

Dogovorjena teža do 80 kg: Vaso Bakočević - Hrvoje Sep

Poltežka kategorija: Tomislav Spahović - Valeri Atanasov

Lahka kategorija: Dobrošok Nabotov - Michal Figlak

Velterska kategorija: Stanislav Krofak - Aleksandar Janković

Dogovorjena teža do 80 kg: Igor Cavalcanti - Marek Jakimowicz

Velterska kategorija: Dalibor Dragojević - Khanbulat Irisbiev

Bantamska kategorija: Luka Pisarić - Oliwier Filipiak

Anion6anion
29. 05. 2026 18.16
Človek ni v pravi formi pa je našel priročen izgovor da se ne blamira v ringu.
bibaleze
