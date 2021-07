Šok v Las Vegasu! Zlom McGregorjeve noge za konec trilogije s Poirierjem

Trilogija Conor McGregor – Dustin Poirier je dobila nepričakovan zaključek. Obračun, pred katerim je bilo veliko vroče krvi in ostrih besed nekdanjega dvakratnega prvaka McGregorja, se je sicer začel po pričakovanjih. Irec je prvi stopil na plin in predvsem z brcami agresivno napadel tekmeca. Ta je po nekaj prejetih udarcih odgovoril z brco v nogo, ki je bila ključ do uspeha na njuni drugi borbi, in znova pošteno načel McGregorja, zato se je ta odločil za klinč, Američan pa je to izkoristil in ga zrušil na tla. Ponos mesta Lafayette v Louisiani je nato nadaljeval z močnimi udarci v parterju in predvsem s komolci nekajkrat močno zadel McGregorja, ki se mu je tik pred koncem runde, sicer pošteno načetemu, uspelo pobrati na noge. Nato pa šok. Ob koraku nazaj je Irec nerodno stopil, ob tem pa je njegova noga popustila tik nad gležnjem.