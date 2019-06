Šok v New Yorku: Ruiz osmešil medlega Joshuo

Boksarja sta dvoboj začela zelo zadržano, toda v tretji rundi je prvič odjeknila eksplozija. Joshua je izzivalca za šampionske pasove WBO, WBA in IBFz levim krošejem poslal na tla. Toda Američan, mehiških korenin, ni ostal na tleh. Dvignil se je in Britancu vrnil milo za drago. S serijo udarcev ga je v isti rundi kar dvakrat tako natančno zadel, da je Joshua končal na tleh.

Britanec, ki je bil do te borbe še neporažen in je veljal za velikega favorita, je največji šok v profesionalni karieri doživel v sedmi rundi. Ruiz je znova po prejetih udarcih napadel, in znova dvakrat Joshuo 'zrušil'. Po drugem rušenju je 'AJ' izpljunil ščitnik za zobe in tako želel pridobiti nekaj sekund za predah. Sodnik je zahteval, da borec, ki je do zdaj nokavtiral kar 21 od 22 borcev, nadaljuje borbo, toda njegova navodila Joshua ni upošteval in sodnik je prekinil borbo.

Ruiz v zgodovino

Andy Ruiz se je v boksarsko zgodovino vpisal kot prvi boksar mehiških korenin z naslovom svetovnega prvaka v težki kategoriji. Za nameček je po skoraj treh desetletjih poskrbel za največje presenečenje v boksu, nazadnje se je podobno zgodilo, ko je Buster Douglas leta 1990 presenetil favoriziranega Mika Tysona.