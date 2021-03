Sokoli želijo na inkluzivne treninge privabiti osebe z različnimi ovirami

Če vse življenje, zato pa tudi v športu, stremimo po uspehu in rasti, se le redko spomnimo, kako pomembno je, da znamo tudi pasti in se pobrati. To še kako dobro vedo judoisti, ki v olimpijskem letu posebno pozornost posvečajo tudi osebam z različnimi intelektualnimi in telesnimi ovirami. Družbeno odgovornost letos nadgrajujejo tudi z dobrodelnostjo. Upanje vlivajo vsakomur, ki ga zanima ta šport.

