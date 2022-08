Soldić za naslednji izziv namesto UFC-ja izbral ONE Championship

Eden najboljših evropskih borcev mešanih borilnih veščin Roberto Soldić se je odločil za nov korak v karieri. 27-letnega Hrvata, ki je zadnja štiri leta in pol svoj talent kazal v poljski organizaciji KSW, so mnogi sicer že videli kot naslednjo veliko okrepitev ameriške organizacije UFC, a se je 'Robocop' odločil drugače in se podaja v singapurski ONE Championship.

KSW-jev prvak velterske in srednjetežke kategorije Roberto Soldić je sinoči gostoval v šovu The MMA Hour in naznanil načrte za svojo prihodnost. Po tem, ko se mu je s koncem julija iztekla pogodba pri poljski organizaciji KSW, se je odločil, da bo kariero nadaljeval v ONE Championshipu.

"Imel sem ogromno možnosti in dobil kar nekaj ponudb, a lahko potrdim, da sem izbral ONE Championship. Za ONE sem se odločil, ker je to največja organizacija borilnih veščin na svetu," je gostitelju Arielu Helwaniju razkril hrvaški borec, ki že dalj časa živi in trenira v Nemčiji pri slovitemu klubu UFD Gym Düsseldorf. Soldić se je zadnje čase mudil na dogodkih UFC-ja, Bellatorja in ONE Championshipa, s čimer je postalo jasno, da bo njegove uspešne kariere pri KSW-ju konec. Za poljsko organizacijo se je borec z vzdevkom Robocop boril devetkrat in pri tem zabeležil osem zmag. Dvakrat je osvojil šampionski pas velterske kategorije – na debiju proti Borysu Mankowskemu in nato znova proti Dricusu du Plessisu, ki mu je vmes naslov prvaka začasno odvzel in mu zadal edini poraz v šestih letih. Soldić je naslov velterskega prvaka dvakrat obranil, lanskega decembra pa se je podla kategorijo višje in z dominantno predstavo proti KSW-jevi legendi Mamedu Khalidovu osvojil še šampionski pas srednjetežke kategorije.

Soldić pa ima še višje ambicije, saj bi se rad z najboljšimi borci na svetu meril tudi v drugih borilnih veščina: "Pri ONE Championshipu so mi ponudili možnost, da osvojim vse pasove svetovnega prvaka: v kikboksu, v tajskem boksu, v mešanih borilnih veščinah in v boksu. To je zame nekaj novega nekaj novega. Želim ustvariti nekaj za svoje ljudi, za lastno zapuščino. Zato sem izbral ONE Championship." Ključen mož pri tej odločitvi je bil po besedah Hrvata ustanovitelj in predsednik ONE Championshipa Chatri Sityodtong: "Tako sem se odločil potem, ko sem šel v Singapur in doživel vzdušje ter videl, kako g. Chatri ravna z borci. Ponudil mi je najboljšo možno ponudbo. Rekel mi je: "Lahko si edinstven borec in dal ti bom možnost, da se boriš za šampionske pasove različnih borilnih športov." Jaz se ukvarjam z vsemi borilnimi športi, zato želim narediti nekaj drugačnega ... Želim postati prvak vseh borilnih športov. Tega ni naredil še nihče. Zato je to zame največji izziv."

27-letni Soldić trenutno zaseda 14. mesto na lestvici portala MMAFighting.com v velterski kategoriji. Trenutno je v nizu sedmih zaporednih zmag, v celotni karieri, pa je v 23 borbah izgubil le trikrat. Hrvat rojen v bosanskem Vitezu, ki se j z borilnimi veščinami spoznal ko je v otroštvu začel trenirati judo, je postal verjetno kar največji evropski up mešanih borilnih veščin z izjemnimi predstavami, v katerih le redko dočaka zadnji zvonec. Kar sedemnajst od njegovih dvajsetih zmag je Soldić dosegel z nokavtom, tudi v zadnjih treh borbah je bilo tako. Mnogi ljubitelji MMA-ja so Soldića želeli videti v verjetno največji organizaciji mešanih borilnih veščin UFC-ju, za katero je Soldić priznal, da mu je dala ponudbo, ki je bila "dobra, a nič resnega."

Mnogi ljubitelji mma-ja si želijo Soldića videti v borbi z Usmanom

Zato se je po njegovih besedah raje odločil za organizacijo, kjer se sedaj merijo tudi nekateri nekdanji UFC-jevi borci kot sta nekdanja prvaka Demetrious Johnson in Eddie Alvarez, ki jima ne gre tako dobro kot v ameriški organizaciji, kar veliko pove o sami konkurenci: "Zame je to boljša priložnost," je dejal Soldić. "To je največja promocija na svetu. Veste, kaj se zgodi z UFC-jevimi zvezdami, ko gredova ONE. Izgubijo, ne morejo kar tako postati prvaki. Zato me to spodbuja, da želim biti drugačen borec. Želim poskusiti in vzeti pas, ki ga UFC-jevi borci niso uspeli." je še dodal.

Soldić je že drugi KSW-jev dvojni prvak, ki se podaja v drugo organizacijo in bodo zato njegovi pasovi kmalu na voljo drugim borcem. Pred njim je to storil že prvak peresne in lahke kategorije Mateusz Gamrot, ki je septembra 2020 podpisal za UFC.

Soldić je ob tem poudaril da se je pred podpisoma za KSW štirikrat že pomeril v boksarskem ringu in prav vse štiri borbe tudi prepričljivo dobil. "Boks mi je všeč, z veseljem bi še kdaj stopil v ring. Ko sem podpisal za KSW so mi dejali, da lahko organizirajo tudi boksarski obračun. Omenjali so poljskega prvaka potem pa je trajalo je tako dolgo, da se na koncu ni nič zgodilo. Gospod Chatri pa mi je sedaj dal priložnost, da sem pomerim tudi v boksu, kikboksu, grapplingu in postanem prvak v večih borilnih veščinah." Hrvaški borec ni prepričan, kdaj bo debitiral pod okriljem ONE Championshipa, vendar upa, da se bo boril še pred koncem tega leta. Preden se bo preusmeril v druge borilne športe pa se bo pomeril v njemu najbolj domačih mešanih borilnih veščinah. Dejal je tudi, da želi še naprej tekmovati tako v velterski (do 170 funtov oziroma 77,1 kilograma) kot tudi v srednjetežki (do 185 funtov oziroma 83,9 kilogramov) kategoriji s poudarkom na veltersko. V ONE Championshipu so kategorije sicer zamaknjene za eno navzgor, tako da je prvak v lahki (beri velterski) kategoriji Južnokorejec Ok Rae Yoon, v velterski (beri srednjetežki) pa je to Kirgizistanec Kiamrian Abbasov. Ima pa Robocop za debi v singapurski organizaciji že ogledanega nasprotnika: "Zagotovo se želim boriti z Eddiejem Alvarezom, če mi gospod Chatri ponudi borbo znjim ... Bomo videli."