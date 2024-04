Soočenja opravljena, le še uradno tehtanje in vse bo pripravljeno za 26. WFC

Še dobra dva dneva nas ločita do borilnega spektakla slovenske organizacije WFC in bahrajnske organizacije BRAVE CF. Borci so se zato že zbrali v Ljubljani, kjer so si prvič zrli iz oči v oči in izmenjali nekaj besed. Pred dogodkom, ki bo potekal v kultni dvorani Tivoli, tako borce čaka le še uradno tehtanje, potem pa se lahko povsem osredotočijo na čim boljšo predstavo za slovensko občinstvo.