Spektakel na VOYO: 'Drug drugega sva vedno želela poškodovati'

V soboto, prenos na VOYO od 20.45, se bosta za naslov britanskega prvaka v težki kategoriji pomerila Daniel Dubois in Nathan Gorman. Le najboljši boksarji z Otoka so imeli čast dvigniti šampionski pas Lorda Lonsdalea, med njimi so bili tudi Lennox Lewis, Anthony Joshua in Tyson Fury, ki je sicer Gormanov bratranec

Boks: Dubois vs Gorman

Šampionski pas Lorda Lonsdaleaje najstarejši pas v zgodovini boksa, zdaj pa se bosta zanj udarila moža, ki želita v svetu boksa pustiti svoj pečat. Kot bik močni Daniel Dubois in mojster izmikanja Nathan Gorman. "Na vsakem medsebojnem sparingu sva želela drug drugega poškodovati." Kot člana olimpijske reprezentance sta se v ringu skupaj borila več kot 300 rund.