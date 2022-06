Spektakularno noč borb s tesno zmago kronal Emmett

UFC-jeva noč borb v povsem novem Moody Centru ni razočarala. Borilni dogodek se je namreč z osmimi nokavti (trije so se zgodili tudi na glavnem delu dogodka, ki si ga lahko kadarkoli ogledate na VOYO) izenačil na vrhu lestvice UFC-jevih dogodkov z največ nokavti. Ob tem se je kar šest borb končalo v prvi rundi (tudi prvi dve glavnega dela dogodka), kar je le ena manj od rekorda organizacije

Glavna borba večera je bil vseameriški obračun borcev peresne kategorije, ki ne skrivata ambicij po borbi za naslov prvaka. Četrtopostavljeni izzivalec Calvin Kattar se je na prvem dogodku v koledarskem letu proslavil z zmago proti vročemu Gruzijcu Gigi Čikadzeju in napovedal postopen vzpon na sam vrh peresne kategorije.

Njegova naslednja ovira je bil sedmouvrščeni izzivalec Josh Emmett, ki svojih ambicij po štirih zaporednih zmagah prav tako ni skrival. Američana sta prvo rundo izkoristila za začetno otipavanje, nato pa se spustila v tehnični pretep v katerem je nekaj več škode odnesel tri leta starejši Emmett. Kljub temu sta dva izmed treh sodnikov zmago pripisala Emmettu, ki je niz zmag podaljšlal na pet, po borbi pa je dejal, da si želi UFC 276 na katerem se bosta pomerila prvak peresne kategorije Alexander Volkanovski in nekdanji prvak Max Holloway, ogledati iz prve vrste saj meni, da si prav on naslednji zasluži boriti se za naslov prvaka.

Vedno glasni Holland zadavil 'umazanega ptiča' Meansa V prvi rundi je bil Kevin Holland sprva nekoliko zadržan in več uspeha z udarci je dosegel Tim Means, ki pa tekmecu ni mogel vsiliti svoje rokoborbe. Holland se je uspešno branil rušenj in začel tudi sam zadevati obraz nasprotnika. Proti koncu prve runde je pobudo povsem prevzel Holland, ki je izvrstno nadaljeval tudi drugo rundo. Meansa je najprej z desnim direktom spravil na tla, nato pa ga po hitrem postopku z davljenjem imenovanim D'Arce prisilil v podreditev. To je bila za Hollanda druga zmaga v letu 2022, druga zaporedna zmaga in hkrati druga odkar se je spustil v veltersko kategorijo. Zmage je sicer zadnje čase pridno nabiral tudi izven oktagona, saj je v Austinu znova lastnoročno preprečil tatvino. Means, poznan tudi pod nenavadnim vzdevkom 'umazan ptič' (izvirno Dirty Bird op. a.) pa je moral po treh zaporednih zmagah prvič po več kot dveh letih priznati poraz.

Buckley Durajevu zaprl oko Joaquin Buckley je že v prvi rundi veliko škode dosegel z odličnimi brcami in premikanjem vstran, kar je ruskemu borcu preprečilo, da bi se posluževal rokoborskih prijemov. V drugi rundi je bil Albert Durajev že precej načet, levo oko je imel že povsem priprto in vselej atraktivni Buckley se je začel s tekmecem igrati. Med odmorom, ki je bil na vrsti med drugo in tretjo rundo, je moral Rusa pregledati zdravnik in ker Durajev s povsem priprtim levim očesom ni videl ničesar, je bil glavni sodnik primoran borbo ustaviti, lastnik najboljšega nokavta leta 2020 pa je tako vpisal tretjo zaporedno zmago.

Vojna Ismagulova in Kutateladzeja pripadla Kazahstancu Damir Ismagulov in Guram Kutateladze sta v treh rundah prikazala pravi ognjemet udarcev. Čeprav za borce iz nekdanje Sovjetske zveze velja, da so najnevarnejši v rokoborbi, sta se Kazahstanec in na Švedskem živeči Gruzijec odločila pomeriti v z udarci, rokoborbo pa sta prihranila le za redke izmenjave v katerih sta nekoliiko spočila roke. V 15 minutah prave vojne je več škode nasprotniku povzročil Ismagulov, ki je največ uspeha dosegel z odličnim sprednjim direktom, na koncu pa je slavil po deljeni sodniški odločitvi. To je bila za Ismagulova verjeli ali ne že kar 19. zaporedna zmaga in peta zaporedna v UFC-ju. Robocop hitro opravil z Marquezom Podobno kot Yanez v prvi, je v drugi borbi večera storil tudi Gregory Rodrigues. Brazilec, sicer izvrsten borec v brazilskem jiu-jitsuju je dokazal, da se izvrstno znajde tudi pri udarjaških izmenjavah. V dobrih treh minutah je Juliana Marqueza, ki je poznan predvsem po javnem dvorjenju pop zvezdi Miley Cyrus, zadel s kar 54 udarci, s 55. pa ga je tudi poslal na tla oktagona in mu ugasnil luči.

Yanez nokavtiral Kelleya in navdušil domače občinstvo 28-letni Adrian Yanez sedem let starejšemu rojaku Tonyju Kelleyu ni dal veliko možnosti in ga z mojstersko boksarsko tehniko na veselje večine zbranih navijačev nokavtiral že v prvi rundi, svoj niz zmag pa podaljšal na devet. Z atratkivno zmago je razveselil skoraj 14-tisoč glavo množico, ki je Kelleya zaradi odkritega rasizma izžvižgala že pred začetkom borbe.

icon-expand Cerrone, ki se je pred dvema letoma boril tudi proti zloglasnemu McGregorju je znova ostal brez borbe FOTO: AP

Donald Cerrone in Joe Lauzon nimata sreče Borba med veteranoma je žal (znova) odpadla. Američana bi se morala sprva pomeriti že 30. aprila, a so njuno borbo zaradi neznanih razlogov prestavili na UFC 274. Dan pred borilnim spektaklom sta se borca že stehtala, nato pa se je 39-letni Donald Cerrone zastrupil s hrano in bil primoran borbo odpovedati. Pri UFC-ju so se borbo odločili prestaviti za dober mesec in čeprav sta tudi tokrat oba borca brez težav opravil z uradnim tehtanjem, se je nato znova zapletlo, tokrat pri Joeju Lauzonu. 38-letnemu Američanu je namreč po tehtanju ponagajalo levo koleno. Kot je sporočil sam prek socialnih omrežij, se mu je koleno enostavno zaskočilo in kljub pomoči zdravnikov in fizioterapevtov, jim kolena v kratkem času ni uspelo pripraviti na borbo. Veterana bosta morala tako na naslednjo borbo še nekoliko počakati, najverjetneje pa bosta dobila nove tekmece, saj je kot prav UFC-jev predsednik Dana White, nujna borba zakleta.

