Spence Jr. in Crawford v spopad za najboljšega v velterski kategoriji

Ljubitelji boksa imajo le redko priložnost, da lahko gledajo borbo za združitev naslovov prvakov vseh večjih organizacij. Ta vikend se bo zgodilo v velterski kategoriji, ko se bosta pomerila Errol Spence Jr. in Terence Crawford, ki se bosta v meki borilnih veščin Las Vegasu spopadla za naslove organizacij WBO, WBA, IBF in WBC. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 2.00 dalje v živo ogledate VOYO!

Prvak proti prvaku, neporaženi borec proti neporaženem borcu, Američan proti Američanu. Tako bi lahko opisali borbo Errola Spencea Juniorja in Terencea Crawforda. Prvaka velterske kategorije se bosta ta konec tedna pomerila v sloviti T-Mobile Areni v Las Vegasu, kjer bosta združila pasove organizacij WBA, IBF in WBC in WBO. Prve tri je v zadnjih šest letih zbral 33-letni Spence Jr., zadnji pa je že več kot pet let v lasti 35-letnega Crawforda, ki na stavnicah velja za favorita.

icon-link Errol Spence Jr. proti Terenceu Crawfordu FOTO: VOYO

Ameriški mediji borbo njunih borcev že označujejo za enega največjih in najpomembnejših dvobojev moderne dobe boksa, saj se bosta po dolgih letih dogovarjanj udarila verjetno dva najboljša t. i. pound-for-pound borca v tem športu. Crawford, ki je do sedaj v profesionalni karieri zabeležil 39 zmag, izmed katerih jih je kar 30 dosegel z nokavtom, je trenutni prvak v velterski kategoriji po različici WBO in je imel naslov svetovnega prvaka tako v lahki kot lahko-velterski kategoriji ter je dolgo veljal za enega najboljših talentov v boksu, vendar ga je od največjih dvobojev v velterski kategoriji zadrževala njegova dolgoletna povezanost s promocijo Top Rank, ker večina najboljših borcev te kategorije boksa pod promocijo Premier Boxing Champions. Po razhodu s Top Rankom se je dolgo pričakovani spopad Crawforda s Spenceom Juniorjem končno zdel možen, vendar so vsi dosedanji poskusi, da bi se spopadla v ringu, sfižili.

icon-expand Errol Spence Jr. in Terence Crawford FOTO: AP

Dominantni Spence Junior na drugi strani pa je v profesionalni karieri zabeležil 28 zmag, od tega 22 z nokavtom, in je tako kot njegov nasprotnik še neporažen. Vendar pa je bil v zadnjih letih veliko manj aktiven kot Crawford, saj je bil na prisilnem odmoru tako zaradi prometne nesreče kot tudi zaradi poškodbe mrežnice. Od septembra 2019, ko je osvojil WBC-jev naslov prvaka, se je tako boril le dvakrat. Kljub pomanjkanju aktivnosti pa je aprila lani pri združitvi pasov organizacij WBC in IBF s pasom WBA proti Yordenisu Ugasu bil videti izjemno in je Kubanca s tehničnim nokavtom ustavil v 10. rundi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glavna borba večera pa ne bo edina na tokratnem dogodku, ki bo potekala za naslov prvaka. V predzadnji borbi večera se bosta namreč Isaac Cruz in Giovanni Cabrera borila za naslov prvaka lahke kategorije organizacije WBA, še pred tem pa se bosta za naslov prvaka bantamske kategorije organizacije WBC udarila Nonito Donaire in Alexandro Santiago. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Errol Spence Jr. – Terence Crawford (za naslov prvaka organizacij WBO, WBA, IBF in WBC) Lahka kategorija: Isaac Cruz – Giovanni Cabrera (zmagovalec se bo boril za naslov prvaka organizacije WBA) Bantamska kategorija: Nonito Donaire – Alexandro Santiago (za naslov prvaka organizacije WBC) Junior srednja kategorija: Sergio Garcia – Yoenis Tellez