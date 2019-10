Spopad med Masvidalom in Diazom bo spremljal tudi Donald Trump

New York Timesova dopisovalka iz Bele hiše Annie Karnije na Twitterju objavila, da se bo Donald Trump v nedeljo udeležil borilnega spektakla UFC 244 v New Yorku. To niti ni tako presenetljivo, saj je ameriški predsednik že dolga leta odkrit ljubitelj mešanih borilnih veščin, predvsem organizacije UFC. Ljubezen pa je več kot očitno obojestranska. UFC-jev predsednik Dana White je pred časom na eni od novinarskih konferenc celo uradno podprl republikansko stranko.