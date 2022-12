Športnik brez nog, ki podira rekorde, debitiral še v kletki in zmagal

Zion Clark se je rodil z redko prirojeno napako, imenovano sindrom kavdalne regresije, zaradi katere se je rodil brez nog. Otroštvo je preživel v rejniškem sistemu in bil posvojen šele pri 17ih letih, a mu težko otroštvo ni preprečilo, da bi obupal nad svojimi sanjami. Že v otroštvu se je začel ukvarjati tako z glasbo, natančneje z bobnanjem, kot tudi z rokoborbo, pri kateri je vztrajal vse do konca študentskih let. V srednji šoli je na rokoborskih blazinah zbral 33 zmag in 15 porazov in bil le točko oddaljen od državnega prvenstva zvezne države Ohio.