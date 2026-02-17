Srbski in hrvaški borec po dvoboju izmenjala zastavi in navdušila Balkan

Na MMA prireditvi v Beogradu sta Srb Marko Ivković in Hrvat Petar Pejić po napetem finalnem dvoboju poskrbela za prizor, ki je presegel športne okvire izmenjala sta zastavi Srbije in Hrvaške ter navdušila občinstvo po vsem Balkanu.
Po sodniški odločitvi je Pejić osvojil evropski naslov, vendar se je najpomembnejši trenutek zgodil šele po koncu borbe. Borca sta ostala nasmejana, sproščena in v pravem športnem duhu. Nato je sledila simbolična gesta: izmenjala sta si srbsko in hrvaško zastavo. Skupaj sta ju razprla in se postavila pred publiko, s čimer sta svetu poslala močno sporočilo spoštovanja in prijateljstva.
MMA kot prostor preseganja meja
Ta prizor je navdušil tujega komentatorja ter številne gledalce po vsem Balkanu. Namesto napetosti, konfliktov in delitev je v Evropo in svet odšla podoba fair-playa, tovarištva in miru. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti regionalnih medijev in še enkrat potrdil, da je MMA mnogo več kot le borba v "kletki".
Namesto napetosti fair-play in tovarištvo
Prizor je izstopal prav zato, ker so odnosi med športniki iz obeh držav pogosto prikazani skozi prizmo rivalstva. Tokrat pa je v ospredje stopil šport kot most med ljudmi. Slika, ki je šla v svet, ni bila slika konflikta, temveč fair-playa, povezanosti in medsebojnega spoštovanja redkost, ki jo je občinstvo sprejelo z navdušenjem.
MMA je kratica za 'Mixed Martial Arts' ali v prevodu 'mešane borilne veščine'. Gre za borilni šport, ki združuje različne tehnike in borbene discipline iz različnih borilnih veščin in športov, kot so boks, kikboks, tajski boks, rokoborba, grško-rimsko rokoborba, brazilska jiu-jitsu in karate. Borci se lahko udarjajo stoje (udarci z rokami in nogami) in leže (na tleh z vzvodi, davljenji in udarci). Cilj je premagati nasprotnika z nokavtom, tehničnim nokavtom, predajo ali po odločitvi sodnikov.
Napetost med srbskimi in hrvaškimi športniki izhaja iz kompleksne zgodovine in političnih odnosov med državama, ki sta bili del nekdanje Jugoslavije. Po razpadu Jugoslavije v devetdesetih letih sta državi doživeli vojno, kar je pustilo globoke posledice in ustvarilo močno rivalstvo na različnih področjih, vključno s športom. Športni dvoboji se zato pogosto dojemajo kot priložnost za dokazovanje nacionalne premoči ali kot odraz širših družbeno-političnih napetosti, kar lahko privede do izjemno čustvenih in včasih tudi napetih situacij med športniki in navijači.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.