Borilni športi

Srbski in hrvaški borec po dvoboju izmenjala zastavi in navdušila Balkan

Madrid, 17. 02. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Srbija in Hrvaška

Dvoboji športnikov iz Srbije in Hrvaške, tako v ekipnih še bolj pa v posamičnih športih, so že vrsto let pogosto nosili oznako visoke napetosti in tveganja za incidente. A očitno je lahko tudi drugače ... Marko Ivković in Petar Pejić sta s svojo gesto pokazala, da športni dvoboj ne potrebuje sovraštva. Šport naj bi povezoval, ne razdvajal in to je tokrat v Beogradu tudi dokazal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na MMA prireditvi v Beogradu sta Srb Marko Ivković in Hrvat Petar Pejić po napetem finalnem dvoboju poskrbela za prizor, ki je presegel športne okvire izmenjala sta zastavi Srbije in Hrvaške ter navdušila občinstvo po vsem Balkanu. 

Šport bi moral povezovati ljudi, ne pa jih razdvajati — in prav to sta s svojim zgledom pokazala Ivković in Pejić.

Po sodniški odločitvi je Pejić osvojil evropski naslov, vendar se je najpomembnejši trenutek zgodil šele po koncu borbe. Borca sta ostala nasmejana, sproščena in v pravem športnem duhu. Nato je sledila simbolična gesta: izmenjala sta si srbsko in hrvaško zastavo. Skupaj sta ju razprla in se postavila pred publiko, s čimer sta svetu poslala močno sporočilo spoštovanja in prijateljstva.

MMA kot prostor preseganja meja

Ta prizor je navdušil tujega komentatorja ter številne gledalce po vsem Balkanu. Namesto napetosti, konfliktov in delitev je v Evropo in svet odšla podoba fair-playa, tovarištva in miru. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti regionalnih medijev in še enkrat potrdil, da je MMA mnogo več kot le borba v "kletki".

Namesto napetosti fair-play in tovarištvo

Prizor je izstopal prav zato, ker so odnosi med športniki iz obeh držav pogosto prikazani skozi prizmo rivalstva. Tokrat pa je v ospredje stopil šport kot most med ljudmi. Slika, ki je šla v svet, ni bila slika konflikta, temveč fair-playa, povezanosti in medsebojnega spoštovanja redkost, ki jo je občinstvo sprejelo z navdušenjem.

Razlagalnik

MMA je kratica za 'Mixed Martial Arts' ali v prevodu 'mešane borilne veščine'. Gre za borilni šport, ki združuje različne tehnike in borbene discipline iz različnih borilnih veščin in športov, kot so boks, kikboks, tajski boks, rokoborba, grško-rimsko rokoborba, brazilska jiu-jitsu in karate. Borci se lahko udarjajo stoje (udarci z rokami in nogami) in leže (na tleh z vzvodi, davljenji in udarci). Cilj je premagati nasprotnika z nokavtom, tehničnim nokavtom, predajo ali po odločitvi sodnikov.

Napetost med srbskimi in hrvaškimi športniki izhaja iz kompleksne zgodovine in političnih odnosov med državama, ki sta bili del nekdanje Jugoslavije. Po razpadu Jugoslavije v devetdesetih letih sta državi doživeli vojno, kar je pustilo globoke posledice in ustvarilo močno rivalstvo na različnih področjih, vključno s športom. Športni dvoboji se zato pogosto dojemajo kot priložnost za dokazovanje nacionalne premoči ali kot odraz širših družbeno-političnih napetosti, kar lahko privede do izjemno čustvenih in včasih tudi napetih situacij med športniki in navijači.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
17. 02. 2026 11.19
Bravo ! Nacionalizem ubija. Dokaz so vam vojne 1991-1995. Najlažje je kapitalu in orožarjem spreti sosednje narode. Seveda je pa fenomen, kako je to privlačno za ovce. Izredno lepo je hodit po na žalost bivši Jugoslaviji, kjer so narodi in kulture mešani, kar zelo bogati in ljudi in pokrajine.
Odgovori
0 0
Professor
17. 02. 2026 11.00
Bravo!
Odgovori
+5
5 0
300 let do specialista
17. 02. 2026 10.59
👍👍👌👏🤣
Odgovori
+3
3 0
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 10.57
Po imenu in priimku oba Hrvata
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
