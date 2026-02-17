Srbski in hrvaški borec po dvoboju izmenjala zastavi in navdušila Balkan

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na MMA prireditvi v Beogradu sta Srb Marko Ivković in Hrvat Petar Pejić po napetem finalnem dvoboju poskrbela za prizor, ki je presegel športne okvire izmenjala sta zastavi Srbije in Hrvaške ter navdušila občinstvo po vsem Balkanu.

Šport bi moral povezovati ljudi, ne pa jih razdvajati — in prav to sta s svojim zgledom pokazala Ivković in Pejić.

Po sodniški odločitvi je Pejić osvojil evropski naslov, vendar se je najpomembnejši trenutek zgodil šele po koncu borbe. Borca sta ostala nasmejana, sproščena in v pravem športnem duhu. Nato je sledila simbolična gesta: izmenjala sta si srbsko in hrvaško zastavo. Skupaj sta ju razprla in se postavila pred publiko, s čimer sta svetu poslala močno sporočilo spoštovanja in prijateljstva.

MMA kot prostor preseganja meja

Ta prizor je navdušil tujega komentatorja ter številne gledalce po vsem Balkanu. Namesto napetosti, konfliktov in delitev je v Evropo in svet odšla podoba fair-playa, tovarištva in miru. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti regionalnih medijev in še enkrat potrdil, da je MMA mnogo več kot le borba v "kletki".

Namesto napetosti fair-play in tovarištvo

Prizor je izstopal prav zato, ker so odnosi med športniki iz obeh držav pogosto prikazani skozi prizmo rivalstva. Tokrat pa je v ospredje stopil šport kot most med ljudmi. Slika, ki je šla v svet, ni bila slika konflikta, temveč fair-playa, povezanosti in medsebojnega spoštovanja redkost, ki jo je občinstvo sprejelo z navdušenjem.