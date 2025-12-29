Joshua vpleten v prometno nesrečo, dve osebi umrli

Nesreča se je zgodila na avtocesti Lagos–Ibadan v kraju Makun, kjer naj bi se luksuzni terenec znamke Lexus, v katerem se je peljal Anthony Joshua, zaletel v stoječi tovornjak. Nigerijski časnik Punch navaja, da je bil boksar po trčenju fotografiran na zadnjem sedežu vozila, obdan z razbitim steklom.

36-letni Britanec nigerijskih korenin je utrpel lažje poškodbe, medtem ko sta dve osebi umrli na kraju nesreče. Preiskava okoliščin prometne nesreče še poteka.

Očividec Adeniyi Orojo, ki je sodeloval pri reševanju, je za Punch opisal dramatične prizore: "Joshua je sedel za voznikom, ob njem še ena oseba. V Lexusu so bili skupaj štirje potniki, varnostna ekipa pa je vozila za njimi. Po trku smo očividci začeli z reševanjem in ustavljali promet, kmalu zatem so prispeli pripadniki prometne policije."