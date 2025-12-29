Joshua vpleten v prometno nesrečo, dve osebi umrli

Nesreča se je zgodila na avtocesti Lagos–Ibadan v kraju Makun, kjer naj bi se luksuzni terenec znamke Lexus, v katerem se je peljal Anthony Joshua, zaletel v stoječi tovornjak. Nigerijski časnik Punch navaja, da je bil boksar po trčenju fotografiran na zadnjem sedežu vozila, obdan z razbitim steklom.
36-letni Britanec nigerijskih korenin je utrpel lažje poškodbe, medtem ko sta dve osebi umrli na kraju nesreče. Preiskava okoliščin prometne nesreče še poteka.
Očividec Adeniyi Orojo, ki je sodeloval pri reševanju, je za Punch opisal dramatične prizore: "Joshua je sedel za voznikom, ob njem še ena oseba. V Lexusu so bili skupaj štirje potniki, varnostna ekipa pa je vozila za njimi. Po trku smo očividci začeli z reševanjem in ustavljali promet, kmalu zatem so prispeli pripadniki prometne policije."
Joshua se je v Nigeriji mudil na dopustu po zmagi nad Jakeom Paulom 19. decembra v Miamiju, kjer je olimpijski prvak iz Londona 2012 dvoboj končal s prekinitvijo v šesti rundi. Po načrtih naj bi se v ring vrnil februarja ali marca, v poletnem obdobju pa je bila predvidena tudi morebitna borba s trenutno upokojenim Tysonom Furyjem.
