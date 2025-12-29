Naslovnica
Borilni športi

Joshua vpleten v prometno nesrečo, dve osebi umrli

Lagos , 29. 12. 2025 14.22 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Anthony Joshua udeležen v prometno nesrečo

Dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua je bil vpleten v hudo prometno nesrečo v Nigeriji, v kateri sta življenje izgubili dve osebi. Po prvih informacijah jo je Britanec odnesel z manjšimi poškodbami.

Nesreča se je zgodila na avtocesti Lagos–Ibadan v kraju Makun, kjer naj bi se luksuzni terenec znamke Lexus, v katerem se je peljal Anthony Joshua, zaletel v stoječi tovornjak. Nigerijski časnik Punch navaja, da je bil boksar po trčenju fotografiran na zadnjem sedežu vozila, obdan z razbitim steklom.

36-letni Britanec nigerijskih korenin je utrpel lažje poškodbe, medtem ko sta dve osebi umrli na kraju nesreče. Preiskava okoliščin prometne nesreče še poteka.

Očividec Adeniyi Orojo, ki je sodeloval pri reševanju, je za Punch opisal dramatične prizore: "Joshua je sedel za voznikom, ob njem še ena oseba. V Lexusu so bili skupaj štirje potniki, varnostna ekipa pa je vozila za njimi. Po trku smo očividci začeli z reševanjem in ustavljali promet, kmalu zatem so prispeli pripadniki prometne policije."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joshua se je v Nigeriji mudil na dopustu po zmagi nad Jakeom Paulom 19. decembra v Miamiju, kjer je olimpijski prvak iz Londona 2012 dvoboj končal s prekinitvijo v šesti rundi. Po načrtih naj bi se v ring vrnil februarja ali marca, v poletnem obdobju pa je bila predvidena tudi morebitna borba s trenutno upokojenim Tysonom Furyjem.

boks anthony joshua prometna nesreča

MC King
29. 12. 2025 15.42
Včasih so najboljše počitnice kar lepo doma.
but_the_ppl_are_retarded
29. 12. 2025 16.17
Sej pravijo Zmelkoowi: "Mi smo turisti doma; svet se mimo premika."
bibaleze
