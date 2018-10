Srečanje Putina in Habiba: 'Tvojega očeta bom prosil, naj bo milosten s teboj'

"Tvojega očeta bom prosil, naj bo milosten s teboj, saj si se boril kot borec in na koncu zmagal. Prepričljivo in dostojanstveno, je dejal Vladimir Putin na srečanju s Habibom in njegovim očetom Abdulmanapom Nurmagomedovom. "Ni bil enostaven kot otrok, toda na koncu se je vse dobro izšlo," je potarnal Habibov oče, Putin pa je pripomnil: "Če bi bil preprost kot otrok, mogoče ne bi bil tako zelo dober borec."

Ruski predsednik Putin je dejal, da bi bilo bolje, če bi se izognil incidentu, a da ga razume, saj je bil deležen provokacij. "No, kaj naj ti rečem. Vsi razumemo, da je to bila provokacija in prepričan sem, da to razume tudi tvoj oče. To so storili, da bi te izzvali in uporabili proti tebi v borbi," je poudaril Putin in primerjavo našel kar v vodenju države. "Verjamem v to, da smo vsi v naši državi ena velika družina. Kar koli se lahko zgodi v družini, toda ne smemo si dopustiti, da prestopimo črto. Razumljivo, če nas nekdo napade od zunaj, potem jih vsi – ne le ti – napademo nazaj. In vse skupaj je lahko peklensko. Toda boljše se je takšnim dogodkom izogniti, seveda," je ponazoril Putin.

"Upam, da bo športna komisija odločila v našo korist," pa je pristavil Habib Nurmagomedov. Spomnimo, Dagestanec je po borbi na UFC 229 nasedel na provokacije in preskočil oktagon ter se s pestmi lotil članov ekipe Conorja McGregorja. V oktagon pa sta skočila dva člana njegove ekipe in napadla irskega borca.