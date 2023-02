Stara znanca se bosta znova srečala, tokrat za KSW-jev šampionski pas

KSW bo prvič v letu 2023 organizirala borbo za naslov prvaka. Poljska organizacija mešanih borilnih veščin se prvič podaja na Češko, kjer bo v glavni borbi večera potekala borba za naslov prvaka med dominantnim Philom De Friesom in njegovim starim znancem Toddom Duffeejem. Borilni spektakel si boste lahko v soboto ob 19.00 v živo ogledali na VOYO.

Phil De Fries je že skoraj pet let prvak KSW-jeve težke kategorije, v kateri mu je izzivalcev že zmanjkalo. Poljska organizacija je zato imela težko nalogo angleškemu orjaku poiskati nasprotnika, ki bi lahko ogrozil njegovo dominanto ero. Pri KSW-ju so se zato ozrli v De Friesovo preteklost in našli starega znanca, ki se je po več kot desetletju pripravljen še enkrat pomeriti z Angležem. De Friesa bi tako kot naslednji izzival nekdanji UFC-jev borec Todd Duffee, ki se je decembra 2012 že pomeril z Angležem.

Njuna prva borba, ki je potekala pod okriljem UFC-ja, je potekala povsem po željah Američana, saj je Duffee v le dobrih dveh minutah De Friesa nokavtiral in ob tem v žep pospravil še bonus, ki si ga je prislužil z nokavtom večera. A se je to zgodilo že pred desetletjem, ko je danes 37-letni Američan veljal še za enega najbolj perspektivnih borcev UFC-jeve težke kategorije, De Fries pa je bil na najnižji točki v življenju, saj se je soočal z depresijo. Od takrat pa sta šli njuni karieri povsem drugo pot, saj Duffee nikoli ni izpolnil svojega potenciala, De Fries pa se je še nekaj časa lovil, nato pa doživel pravi preporod. Duffee pa v zadnjem desetletju ni imel sreče z zdravjem, saj so mu po borbi z De Friesom odkrili Parsonage-Turnerjev sindrom, utrpel je hujšo poškodbo rame, zaradi poškodb so mu operirali obe koleni, za povrh vsega pa se je pri eni izmed operacij okužil še z mrso.

icon-link KSW 79: De Fries vs Duffee FOTO: VOYO

Duffee se je tako v zadnjih desetih letih boril le trikrat in pri tem zabeležil eno zmago in en poraz, njegova zadnja borba, ki je potekala septembra 2019, pa se je zaradi nenamernega prsta v oko brez zmagovalca končala že po štirih minutah. De Fries na drugi strani je po prvi borbi z Duffeejem v UFC-ju doživel še en poraz, nato pa se podal najprej na Japonsko, potem pa še v domačo Anglijo, kjer je doživel mešan uspeh. Leta 2017 pa je skoraj dva metra viski borec doživel pravi preporod. Po zmagi v ruski organizaciji M-1 in ameriškem Bellatorju, se je pridružil KSW-ju, kjer je že na debiju postal prvak težke kategorije. Od takrat naprej se De Fries ni oziral nazaj in šampionski pas kar sedemkrat obranil, nazadnje septembra lani, ko je zadavil Brazilca Ricarda Prasela.

icon-expand Phil De Fries FOTO: KSW

Ker se KSW sploh prvič podaja na Češko, je bilo pričakovati, da bomo lahko videli tudi nekaj domačih borcev. Poljska organizacija si verjetno največ obeta od Dominika Humburgerja, ki se bo na KSW 79 boril v predzadnji borbi večera. 27-letni Čeh, ki ob petih zmagah poraza še ne pozna, je pod okriljem poljske organizacije debitiral avgusta lani, ko je v drugi rundi z nokavtom premagal Borysa Borkowskega. Tokrat bi mu moral nasproti stati prav tako še neporaženi Srb Nemanja Nikolić, ki pa se je poškodoval, zato ga je nadomestil 33-letni Jorge Bueno. Jorginho, kakršen je vzdevek Brazilca, je do sedaj zbral osem zmag, od katerih jih je kar šest dosegel z nokavtom, izgubil pa je le enkrat. Ob tem velja omeniti, da KSW-jeva srednja kategorija po odhodu Roberta Soldića še vedno nima prvaka, zato bi se katerikoli izmed njiju z impresivno zmago hitro lahko vmešal med kandidate za borbo za naslov prvaka.

Ena najbolj zanimivih borb večera bo zagotovo tudi obračun poljskih veteranov Daniela Omielanczuka in Michala Kite. Poljaka sta se skupno v profesionalni karieri že kar 78-krat pomerila med profesionalci, a še nista za odpis. Navsezadnje se na lestvici izzivalcev prvaka težke kategorije nahajata na tretjem in šestem mestu. Kita se je decembra 2020 sicer že boril za naslov prvaka in bil pri tem neuspešen. Po omenjenem porazu pa je na štirih borbah pod okriljem KSW-ja zbral le eno zmago in mu počasi že teče voda v grlo. Omielanczuk na drugi strani, ki je bil svoja čas tudi član najmočnejše MMA organizacije UFC, pa je kljub letom relativni novinec na KSW-jevi borilni sceni. Lanskega maja je v poljski organizaciji debitiral s porazom proti že omenjenemu Praselu, oktobra pa je nato po tesni sodniški odločitvi ugnal Michala Martineka, ki so ga mnogi smatrali za naslednjega izzivalca Phila De Friesa.

Več kot desettisočglava množica pa bo v Home Credit Areni lahko priča še mnogim atraktivnim obračunom. Še drugič bo v kletko stopil odlični kikboksar Arkadiusz Wrzosek, ki je v mešanih borilnih veščinah uspešno debitiral proti prav tako nekdanjemu kikboksarju Tomaszu Sarari. Tokrat pa mu bo nasproti stal še en nekdanji kikboksar, ki pa prihaja s Slovaške in sliši na ime Tomaš Možny. Veliko obeta tudi obračun vselej atraktivnega Briana Hooija ter mladega Bolgara Jivka Stoimenova, ki ima pri le 26 letih pod svojim pasom že 18 profesionalnih borb. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Phil De Fries – Todd Duffee (borba za naslov prvaka) Srednja kategorija: Dominik Humburger – Jorge Bueno Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Tomaš Možny Težka kategorija: Daniel Omielanczuk – Michal Kita Velterska kategorija: Brian Hooi – Jivko Stoimenov Srednja kategorija: Andreas Berg Gustafsson – David Hošek Dogovorjena teža (do 68,5 kilogramov): Ramzan Jembiev – Murilo Delfino Dogovorjena teža (do 59 kilogramov): Natalia Baczynska-Krawiec – Petra Častkova Srednja kategorija: Frederico Komuenha – Matyas Viszlay