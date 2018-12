Stevensonovo stanje se stabilizira, a boksar ostaja v umetni komi

Že včeraj smo poročali, da je Oleksander Gvozdikv borbi za naslov prvaka organizacije WBC v poltežki kategoriji v 11. rundi tako silovito nokavtiral branilca naslova Adonisa Stevensona, da je ta v umetni komi in kritičnem stanju zaradi udarcev, ki jih je prejel v glavo. Čez noč se je stanje borca vendarle stabiliziralo in njegov promotor Yvon Michelje sporočil, da je Adonis še vedno v komi, a je njegovo stanje stabilno, ni pa sporočil, ali je boksar še vedno v smrtni nevarnosti. "Adonisovo stanje ni več kritično, je stabilno, in to so kar dobre novice, a nismo še povsem zunaj nevarnosti. Še naprej je v umetni komi, saj bo tako lažje okreval. Rad bi se zahvalil v imenu njegove družine, ki je prejela veliko sporočil v znak podpore v teh težkih trenutkih. Več informacij pa trenutno ne morem izdati, ker jih nimam," je povedal Michel.

Oglasil se je tudi Ukrajinec Gvozdik, ki po borbi ni užival v osvojenem naslovu prvaka, ampak je prav tako razmišljal o nasprotniku, ki se v bolnišnici bori za življenje. "Takoj sem odšel v bolnišnico in se pogovoril z njegovo družino. Povedali so mi, da je za nekaj trenutkov pridobil zavest in deloval zelo zmedeno. Nato so zdravniki sprva dejali, da gre za pretres možganov, a so se zmotili. Grozni prizori, upam, da si bo opomogel,"je dejal novi svetovni prvak poltežke kategorije, ki pa je trenutno prvak z grenkim priokusom.