UFC spektakel težke kategorije: Miočić in Ngannou po treh letih zopet merita moči

Šlo bo za drugi obračun omenjenih "težkašev". Na prvem, ki se je odvil 20. januarja 2018, je po soglasni sodniški odločitvi slavilStipe Miočić, ki je tedaj še tretjič ubranil naslov prvaka v težki kategoriji in s tem podrl prejšnji rekord. Borec iz Ohia, ki ima tudi nekaj hrvaških korenin, je nato čez nekaj mesecev pas izgubil proti Danielu Cormierju, ki pa ga je do danes tudi dvakrat premagal, in sicer avgusta 2019 in avgusta 2020, tako da v tokratni obračun vstopa na krilih dveh zaporednih zmag.

Na drugi strani se je Ngannou, za katerega bo tokratni obračun druga priložnost, da so dokoplje do šampionskega pasu, po že omenjenem porazu z Miočićem boril še petkrat. Najprej neuspešno proti Derricku Lewisu, zatem pa je nanizal štiri zaporedne zmage, in sicer proti Curtisu Blaydesu, Cainu Velasquezu, Juniorju dos Santosuin nazadnje, maja lani še proti Jairzinhu Rozenstruiku.

34-letnik iz Kameruna tokrat na stavnicah velja za rahlega favorita, a se pričakuje, da bomo spremljali sila izenačen obračun, ki bi kaj lahko trajal tudi vseh pet rund. "Ko sedaj pogledam nazaj na najin prvi spopad, se ne prepoznam. Način, s katerim sem se boril, mi ni podoben. Tista borba mi je pomagala, da sem spoznal in začel razumeti številne stvari. Stvari, ki jih bom tokrat delal pravilno," je pred težko pričakovanim spektaklom optimističen Ngannou.