Miočić v pričakovanju "revanše" s Cormierjem: Sovražim poraze in to je moj motiv

Komaj čaka 'revanšo'

"Že pred samim dvobojem sem imel zelo dober občutek. Prepričan sem bil, da lahko še četrtič zapovrstjo ubranil naslov svetovnega prvaka. Zavedajoč se kakovosti Daniela Cormierja, v sami pripravi na obračun nisem izpustil niti najmanjše podrobnosti. Vedel sem, na kakšen način se bori, katere se njegove močnejše in pa tudi nekoliko šibkejše točke. Nadziral sem potek dvoboja, vse do trenutka, ko me je zadel na pravo mesto. V svoji karieri sem prejel že veliko močnejše udarce, a ta je bil natančen in zame je prišel v najslabšem možnem trenutku," se je dogajanja izpred enega leta spomnil Miočić, ki je motiv za veliko vrnitev v oktagon med drugim našel tudi v rojstvu hčerke.



"Od omenjenega poraza do rojstva otroka sta minila zgolj dva tedna, tako da je bil proces 'prebolevanja' od poraza nekoliko krajši, kot bi bil sicer. Bil sem osredotočen na zdravstveno stanje moje soproge in otroka. Toda zdaj sem nazaj, z mislimi povsem osredotočen na 18. avgust in 'revanšo' s Cormierjem. Imam ogromno željo, da dokažem, da sem boljši borec od njega. Sovražim poraze in to je moj največji motiv. Trenutno stanje v javnosti je pač takšno, da je Cormier v očeh ljubiteljev MMA boljši od mene. Nič hudega, ne nazadnje je aktualni svetovni prvak, kar me še dodatno motivira, da dokažem nasprotno," je pristavil Stipe Miočić.