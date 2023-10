Stošić in Erslan po novo priložnost za borbo za naslov prvaka

Najmočnejša poljska organizacija mešanih borilnih veščin se ne ustavlja. KSW bo v soboto organizirala borilni spektakel z zaporedno številko 87, ki bo tudi regionalno obarvan. Med drugim se bosta namreč borila srbski in hrvaški borec Darko Stošić in Ivan Erslan, ki v svojih kategorija že sedaj zasedata mesto prvega izzivalca, morebitna zmaga pa bi jima lahko zagotovila novo borbo za naslov prvaka. KSW 87 boste lahko v soboto od 19.00 dalje v živo gledali na VOYO!

icon-link KSW 87: Martinek vs Stošić FOTO: VOYO

KSW-jeva težka kategorija izzivalca za naslov prvak v težki kategoriji, kjer že vrsto let dominira angleški orjak Phil De Fries. Zadnjih nekaj nasprotnikov je poljska organizacija morala pripeljati iz drugi organizacij, sedaj pa se zdi, da bodo naslednjega poiskali znotraj svoje. V glavni borbi večera borilnega spektakla z zaporedno številko 87 se bosta namreč pomerila prvi in tretji na lestvici izzivalcev Darko Stošić in Michal Martinek.

Srbski borec je kljub postavi, ki ga uvršča med manjše borce v težki kategoriji, ob prihodu v poljsko organizacijo navdušil in slavil na prvih treh borbah. Februarja lani je nato dobil prvo priložnost boriti se za naslov prvaka, a precej večjemu De Friesu ni bil kos, čeprav se mu uspešno upiral do predzadnje minute njune borbe. Po porazu pa se je nekdanji UFC-jev borec zbral in najprej nokavtiral Michala Kito, sredi julija pa je dokazal, da se lahko bori s precej višjimi in težjimi borci ter nokavtiral še Štefana Vojčaka. 31-letni nekdanji judoist si je po dveh zmaga zaželel ponovnega obračuna z dominantnim prvakom, a mu pri KSW-ju niso ugodili, čepa bo odpravil še Martineka, mu druge priložnosti verjetno ne bodo mogli odreči.

A Martinek bo za Stošića vse prej kot lahko delo. Nekdanji prvak češke organizacije Oktagon se je KSW-ju pridružil lani in najprej premagal Filipa Stawowyja, nato pa po kontroverzni sodniški odločitvi izgubil proti Danielu Omielanczuku. Poraz, ki ga sam ne priznava, ga ni vrgel iz tira pri KSW-ju pa so mu sedaj ponudili priložnost boriti se pred domačo publiko, saj bo KSW 87 potekal na Češkem. 'Črnobradec', ki je znan predvsem kot odlične boksar, bi si z zmago nad Stošićem po vsej verjetnosti zagotovil borbo z De Friesom, ki je že večkrat dejal, da si želi novih nasprotnikov.

V podobni situaciji kot Stošića pa se nahaja tudi Ivan Erslan, ki se bo na tokratnem dogodku pomeril z novincem v organizaciji Rafalom Haratykom. Visokorasli hrvaški borec zaseda prvo mesto na lestvici izzivalcev prvaka poltežke kategorije, a kaj, ko je proti aktualnemu prvaku Ibragimu Čužigajevu že izgubil decembra lani. Po bolečem porazu, ki je bil zanj šele drugi v profesionalni karieri in hkrati drugi za naslov prvaka KSW-jeve poltežke kategorije, se je Erslan pobral s hitro zmago na domačih tleh, ko je na dogodku FNC 11 v Zagrebu premagal Dirleija Broenstrupa.

A ima Erslan to srečo, da KSW tudi za Čužigajeva težko najde dostojnega izzivalca. Bogdana Gnidka, ki je velja za izjemno perspektivnega mladega borca je prvak avgusta odpravil že v drugi rundi, pred kratkim pa je poljsko organizacijo zapustil še en obetaven borec in sicer Oumar Sy, ki je do razhoda s KSW-jem na lestvici izzivalcev prvaka poltežke kategorije zasedal drugo mesto. Erslanu bi tako morebitna zmaga zagotovila povratni obračun s Čužigajevim, s katerim je hrvaški borec oddelal vseh pet rund, a se je takrat prepozno 'prebudil' in odločitev o zmagovalcu prepustil sodnikom.

icon-expand Ivan Erslan FOTO: FNC

Erslan se bo na vzhodu Češke pomeril s Poljakom, ki pa se za KSW še ni boril. Rafal Haratyk bolje poznan kot 'Poljski tank' se je med drugim boril v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu in Južni Afriki, sedaj pa se, kot kaže, namerava ustaliti v domači organizaciji. Nazadnje se je Haratyk sicer pomeril v francoski organizaciji ARES FC, kjer se je januarja boril za naslov prvaka in izgubil proti Abdoulu Abdouraguimovu, ki je tako kot slovenski borec Jakob Nedoh pred kratkim navdušil pod okriljem organizacije PFL. Za Haratyk pa ni nova le organizacija, temveč tudi kategorija, v kateri se bori, saj se je do sedaj meril v srednji, z Erslanom pa se bo seveda pomeril v poltežki kategoriji. In bržkone bi si lahko že s prvo borbo v novi kategoriji na debiju pod okriljem KSW-ja lahko zagotovil borbo za naslov prvaka.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Peresna kategorija: Darko Stošić – Michal Martinek Lahka kategorija: Roman Szymanski – Leo Brichta Poltežka kategorija: Ivan Erslan – Rafal Haratyk Bantamska kategorija: Filip Macek – Oleksij Poliščuk Poltežka kategorija: Vojtech Garba – Michal Dreczkowski Dogovorjena teža (do 87 kilogramov): Adrian Dudek – Lukaš Dvorak Lahka kategorija: Sahil Siraj – Ahmed Abdulkadirov Peresna kategorija: Josef Štummer – Dawid Kareta Bantamska kategorija: Carl McNally – Tobiasz Le