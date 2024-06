Stošić in Fabjan obljubljata spektakel v Beogradu, kot ga še ni bilo

OGLAS

Miran Fabjan se je lani po 15 letih vrnil v mešane borilne veščine in doživel pravi preporod. V dobrem letu dni je nanizal štiri zaporedne zmage in ob tem s spretnim opletanjem jezika hitro postal najbolj vroči borec na Balkanu. Tako si je tudi zagotovil borbo z Darkom Stošićem, ki ga je izzval potem, ko je pred polno dvorano Stožice po manj kot minuti borbe premagal Maria Žgelo (borbo si lahko ogledate v bogati zbirki VOYO).

Stošić sicer velja za enega najboljših borcev na Balkanu, ki je bogate izkušnje v mešanih borilnih veščinah nabiral v UFC-ju, Bravu in nazadnje v KSW-ju, kjer se bo verjetno še letos znova boril za naslov prvaka, a borbe s Fabjanom ni mogel zavrniti. Sploh, ker bosta to soboto napolnila Beograjsko areno in poskrbela za vrhunec spektakla, kot ga Balkan še ni videl. Težko bo sicer preseči vzdušje izpred dveh mesecev, ko je FNC napolnil ljubljanske Stožice, a borba med Stošićem in Fabjanom že velja za eno največjih v zgodovini mešanih borilnih veščin v širši regiji.

Še zadnji objem, preden sta Miran Fabjan in Darko Stošić postala nasprotnika FOTO: Josip Škrlec icon-expand

Gledalci v Beograjski areni bodo na FNC 17 tudi priča borbi za naslov prvaka. Na borilnem spektaklu v srbski prestolnici bi morali biti sprva dve borbi za naslov prvaka, a je borba med Đanijem Barbirjem in Nemanjko Nikolićem zaradi poškodbe slednjega odpadla.

Statistični predogled borbe Darko Stošić - Miran Fabjan FOTO: Sofascore.com icon-expand

Šampionski pas bo tako branil le neporaženi srbski borec Nikola Joksović, ki je FNC-jev prvak postal septembra lani, ko je v puljski Areni s tehničnim nokavtom v drugi rundi premagal Marka Kisiča. 29-letnik iz Novega Sada, ki je med drugim v svoji karieri premagala tako Želvo kot tudi Markota Vardjana, je prvo obrambo pasu nato zabeležil novembra lani, ko je v drugi rundi ustavil še Sava Lazića. Tokrat bo enega najboljših borcev širše regije izzval njegov rojak Stefan Negucić, ki v profesionalni karieri beleži 11 zmag in le en poraz. Tega je doživel v svoji zadnji borbi, ko ga je po soglasni sodniški odločitvi premagal nekdanji UFC-jev borec Michel Prazeres.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V kletko se po več kot petih letih ponovno vrača slovenskim ljubiteljem MMA-ja dobro poznani Dušan Džakić, ki se je boril s številnimi slovenskimi bori kot sta Bojan Kosednar - Želva in Primož Vrbinc. 37-letnega Džakića, ki bo že 36. stopil v kletko, bo ob debiju pod okriljem hrvaške organizacij čakal ognjeni krst, saj se bo pomeril proti prvaku lahke kategorije Franciscu Barriu. A borca, ki morata pogladiti dalj časa trajajoče spore, se bosta tokrat pomerila v dogovorjeni teži do 73 in pol kilogramov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tako kot v Ljubljani bo tudi v Beogradu na sporedu ena borba z golimi pestmi. V FNC-jevi kletki se bo brez rokavic pomeril najbolj izkušeni boksar z golimi pestmi v regiji Vaso Bakočević, ki se bo tako kot Uroš Jurišić v Ljubljani, pomeril proti Brazilcu. Vselej glasnemu Črnogorcu, ki poraza v boksu z golimi pestmi še ne pozna, se bo pomeril debitant v tem športu Alexandre Ribeiro.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V FNC-jevo kletko se po dobre pol leta vrača obetavni srbski borec Marko Bojković, ki bo šesto zmago v mladi profesionalni karieri iskal proti še tretjemu Brazilcu zapored Juliu Pereiri. Bojković poznan tudi po vzdevku 'The Skull Crasher' poraza še ne pozna, štiri izmed svojih petih zmag pa je dosegel s predčasnim zaključkom v prvi ali drugi rundi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še ena borba, ki obeta veliko pa je obračuna srbskega velteraša Jovana Marjanovića in še kako izkušenega angleškega borca Brada Wheelerja. Marjanović se je novembra lani FNC-jevi publiki predstavil z zmago proti veleizkušenemu Ivici Truščku, sedaj pa ga čaka še težje delo, saj bo za njegovega nasprotnika Wheelerja to že 33. profesionalna borba v karieri. Nazadnje se je 'The Crazy Kid' boril celo za PFL, a bil na debiju pod okriljem ameriške organizacije neuspešen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Edini predstavnici nežnejšega spola, ki pa v kletki ne bosta nič kaj nežni, pa bosta Marina Spasić in Marina Nica. V dvoboju Marin za favoritinjo velja domačinka Spasićeva, ki v profesionalni karieri poraza še ne pozna, pri pripravah na borbo pa ji je pomagala tudi najboljša slovenska MMA borka Monika Kučinič. Moldavijka Nica, ki se bo na drugi strani želela dokazati na debiju pod okriljem hrvaške organizacije, pa v profesionalni karieri beleži pet zmag in dva poraza.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V drugi borbi večera bosta v dogovorjeni teži nastopila Aleksandar Vukosavljević in Andrija Stojiljković, borilni spektakel pa bosta odprla najlažja borca na tokratnem seznamu borb Vojislav Simić in Jan Vaclavek. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Darko Stošić – Miran Fabjan Velterska kategorija: Nikola Joksović – Stefan Negucić (borba za naslov prvaka) Dogovorjena teža (do 73,5 kg): Francisco Barrio – Dušan Džakić Velterska kategorija: Vaso Bakočević – Alexandre Ribeiro (boks z golimi pestmi) Lahka kategorija: Marko Bojković – Julio Pereira Velterska kategorija: Jovan Marjanović – Brad Wheeler Ženska slamnata kategorija: Marina Spasić – Marina Nica Dogovorjena teža (do 81 kg): Aleksandar Vukosavljević – Andrija Stojiljković Bantamska kategorija: Vojislav Simić – Jan Vaclavek