Borilni športi

Porčič želi z vrnitvijo navdihniti mlade

Ljubljana, 04. 04. 2026 11.42 pred 24 dnevi 2 min branja 18

Avtor:
J.B. Tadej Vidrih
Denis Porčič

Ljubitelji mešanih borilnih veščin boste prihodnjo soboto znova prišli na svoj račun. Stožice bodo gostile dogodek FNC 29, na katerem se bosta v glavni borbi večera za naslov prvaka v poltežki kategoriji pomerila domačin Jakob Nedoh in Matej Batinić. Aktivnih bo kar sedem slovenskih borcev, med njimi tudi 45-letni Denis Porčič, ki je napovedal, da bo to njegov zadnji ples.

"Vsak dan je bil intenziven. Že šest, skoraj sedem let nisem stal v ringu ali kletki. Navdušenje je pravo, vzhičen sem. Upam, da bom naredil to, kar znam," se obračuna z Jivkom Stoimenovom veseli izkušeni slovenski borec.

To bo zanj sploh prvi obračun v kletki mešanih borilnih veščin, kar je poskrbelo za določene spremembe v načinu treninga. "Kletka je večja od ringa. Treba bo biti previden na mreži, skušal bom biti čim bolj na sredini," je pojasnil in nato samozavestno dodal: "Tudi ko sem bil v Zvezde plešejo, nisem znal plesati, na koncu pa sem prišel do finala."

Na vprašanje, zakaj se je odločil, da bo manj kot mesec dni pred 46. rojstnim dnem znova stopil pred navijače, je odvrnil: "Tudi če si starejši, lahko še vedno loviš svoje sanje. Vedno moraš iti preko svojih okvirjev, izven cone udobja. In to želim sporočiti vsem mladim."

 Čaka ga kar 16 let mlajši bolgarski tekmec, ki se ga je oprijel vzdevek "bolgarski razparač" (v angleščini: The Bulgarian Ripper, op. a.). "Je zelo izkušen. Dober v udarcih. Ampak ne bi bil izziv, če bi dobil kar enega tam. Potem bi se moral še enkrat vrniti v kletko. Rad imam izzive, čeprav so trdi in močni. Tako vsaj veš, pri čem si. Vse ali nič, druge ni," razmišlja Porčič.

Preberi še Želva pred FNC 29: Boril se bom doma, sem presrečen in preponosen

Veseli ga, da se bo znova lahko boril pred domačo publiko. In to v naši največji dvorani, kjer se pričakuje sijajno vzdušje. Predstavilo pa se bo kar sedem domačih borcev.

"Super je, da bo toliko Slovencev. Škoda, da ni še Mirana Fabjana. To bo nekaj neverjetnega. Upam, da me publika ne bo preveč ponesla, da se bom znal kontrolirati," je še dodal Porčič, ki načrtuje, da bo to njegova zadnja borba v karieri.

"Trenutno je načrt, da bo to zadnja borba, ampak nikoli ne reči nikoli."

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Nedoh pred FNC 29: Za pas sem pripravljen umreti

DJ Umek: Sem težek navijač naših, a tokrat ne bom mogel navijati v živo

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kruha in Iger
06. 04. 2026 19.18
Navdihniti za kaj?? V procentih preveč tistih mladih, ki trenirajo nimajo neke pameti v glavi kot so spoštovanje, nadzor nad sabo, obvladovanje čustev, itd ... vse preveč potem izpade kontra: ego, agresija pa se potem razvija v neke "čudne" smeri vse skupaj. Klasični pretepaški dvoboji petelinov, ajde vsaj pod neko kontrolo a vse skupaj nič koristnega. Bolje da bi šel komu pomagat drva cepit in bi porabil to energijo.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
05. 04. 2026 14.57
Navdihniti mlade, da bi se brcali v glave??? Podpiram, mislim, da bi moral dobiti Nobelovo nagrado za preboj na socialnem področju.
Odgovori
+2
2 0
kala 09
04. 04. 2026 20.55
V stožicah organizirali,zadosti bi bila osnovna šola KDK v štepanjskem naselju. Zelo nezanimivi borci.
Odgovori
+2
2 0
Racional-ec
04. 04. 2026 17.56
Haha ta pa zelva sta fajterja z 0 zmagami. Kok dnarja sta za steroide zmetala bi lah ze vsak svojo hiso mel pa se odselu od mame
Odgovori
+4
4 0
osiveli_ritmični_gimnastik
06. 04. 2026 20.50
ja, želva je ful jak, menda zna tut nekaj malega pisat in brat...
Odgovori
0 0
stiing
04. 04. 2026 17.17
Navdihniti za kaj?? V procentih prevec tistih mladih, ki trenirajo nimajo pravega v glavi kot so spoštovanje, nadzor nad sabo,obvadanje custev itd ... vse prevec potem izpade kontra: ego,agresija pa se potem razvija v neke "cudne" smeri vse skup .itd .. velik k temu pripomore primerjanje pa vse kar vidjo po netu tko da ...ampak tko je zaenkrat 😉 ...
Odgovori
+1
2 1
Eksiflajs96
04. 04. 2026 15.50
Ja res navdih s kazanjem pretepanja..
Odgovori
+2
3 1
zajfa
04. 04. 2026 14.03
Najjači je. V svoji glavi.
Odgovori
-1
1 2
Robert S.
04. 04. 2026 13.54
Navdihniti hoče predvsem svojo denarnico
Odgovori
+3
5 2
Gustibus
04. 04. 2026 13.04
Navdihniti mlade, premajhna gledanost in posledično premalo dobičkov, ali pa primoran, da si osveži denarnico, to je zdaj vprašanje?
Odgovori
+4
6 2
SS WikingDivision
04. 04. 2026 13.04
GhostWAxe-MMA Pravila, kar vkljucuje takedowne, sprawle, komolce.
Odgovori
-2
0 2
GhostWithAxe
04. 04. 2026 12.31
Bravo. Globok poklon da gres pri 45 letih v mma kletko Ampak mma pravila ali bolj k1 regule samo standup?
Odgovori
-2
2 4
Paradox
04. 04. 2026 12.36
Marketing poteza, torej kontakti na minimum.
Odgovori
+4
5 1
GhostWithAxe
04. 04. 2026 12.40
Okkk
Odgovori
-1
0 1
