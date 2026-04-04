Porčič želi z vrnitvijo navdihniti mlade

"Vsak dan je bil intenziven. Že šest, skoraj sedem let nisem stal v ringu ali kletki. Navdušenje je pravo, vzhičen sem. Upam, da bom naredil to, kar znam," se obračuna z Jivkom Stoimenovom veseli izkušeni slovenski borec. To bo zanj sploh prvi obračun v kletki mešanih borilnih veščin, kar je poskrbelo za določene spremembe v načinu treninga. "Kletka je večja od ringa. Treba bo biti previden na mreži, skušal bom biti čim bolj na sredini," je pojasnil in nato samozavestno dodal: "Tudi ko sem bil v Zvezde plešejo, nisem znal plesati, na koncu pa sem prišel do finala."

Na vprašanje, zakaj se je odločil, da bo manj kot mesec dni pred 46. rojstnim dnem znova stopil pred navijače, je odvrnil: "Tudi če si starejši, lahko še vedno loviš svoje sanje. Vedno moraš iti preko svojih okvirjev, izven cone udobja. In to želim sporočiti vsem mladim." Čaka ga kar 16 let mlajši bolgarski tekmec, ki se ga je oprijel vzdevek "bolgarski razparač" (v angleščini: The Bulgarian Ripper, op. a.). "Je zelo izkušen. Dober v udarcih. Ampak ne bi bil izziv, če bi dobil kar enega tam. Potem bi se moral še enkrat vrniti v kletko. Rad imam izzive, čeprav so trdi in močni. Tako vsaj veš, pri čem si. Vse ali nič, druge ni," razmišlja Porčič.

Veseli ga, da se bo znova lahko boril pred domačo publiko. In to v naši največji dvorani, kjer se pričakuje sijajno vzdušje. Predstavilo pa se bo kar sedem domačih borcev. "Super je, da bo toliko Slovencev. Škoda, da ni še Mirana Fabjana. To bo nekaj neverjetnega. Upam, da me publika ne bo preveč ponesla, da se bom znal kontrolirati," je še dodal Porčič, ki načrtuje, da bo to njegova zadnja borba v karieri. "Trenutno je načrt, da bo to zadnja borba, ampak nikoli ne reči nikoli."

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb: