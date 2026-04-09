Borilni športi

Stožice odštevajo ure do novega MMA spektakla

Ljubljana, 09. 04. 2026 13.10 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Jakob Nedoh

V soboto bodo Stožice gostile nov spektakel mešanih borilnih veščin. FNC 29 bo ponudil enajst vrhunskih borb, na delu pa bo tudi sedem slovenskih borcev. Vstopnice za spektakel so še vedno na voljo, prenašali pa ga bomo tudi na VOYO.

  • Jakob Nedoh pred dogodkom FNC 29
  • Denis Porčič pred FNC 29
  • Bojan Kosednar – Želva pred dogodkom FNC 29
"V Ljubljani nas čaka eden največjih borilnih spektaklov v Sloveniji doslej. Če ne celo največji. Tega bistveno ne spremeni niti dejstvo, da tokrat na žalost ne bomo spremljali Mirana Fabjana. Čaka nas namreč prvovrstna borilna poslastica. Jakob Nedoh bo poskušal spisati zgodovino in če mu to uspe, se bodo slovenski ljubitelji MMA-ja še dolgo spominjali, kje so bili, ko je Koprčan na kolena spravil odličnega Mateja Batinića. Ob tem nas čaka še 10 odličnih borb, v katerih bo nastopilo še šest slovenskih borcev," pravi komentator borb Tadej Vidrih.

Novi dogodek prinaša spisek borb, poln regionalnih zvezd in mednarodnih veteranov, glavna borba pa bo dolgo pričakovani dvoboj v poltežki kategoriji med prvakom Batinićem, ki brani naslov, ter domačim ljubljencem Nedohom.

Preberi še FNC 29: Napetost narašča, spektakel se bliža

Batinić v FNC še ne pozna poraza in želi nadaljevati zmagovalni niz, medtem ko je Nedoh nekdanji evropski prvak PFL, znan po brutalni moči in uničujočem boksu. Batinićeve prednosti so vrhunska priprava, taktična zrelost in rokoborska odličnost, zato bo izjemno zanimivo spremljati, kako se bo razpletel ta spopad dveh konceptov, dveh različnih MMA svetov.

Ivan Sičaja
FOTO: Damjan Žibert

Atraktivna borca, brata Ivan in Tomislav Sičaja bosta znova nastopila na istem dogodku, njuni navijači pa vedno poskrbijo za odlično vzdušje v dvoranah in nič drugače ne bo niti tokrat v Stožicah. V peresno lahki kategoriji se bo FNC prvak Ivan Sičaja, agresiven in odličen borec tako v stoje kot v parterju, pomeril z Eduardom Kexelom iz Nemčije, ki je na FNC 27 ob svojem debiju premagal Filipa Pejića. V velterski kategoriji se bo Tomislav Sičaja, ki je polovico svojih zmag dosegel s prekinitvijo, boril s Poljakom Arkadiuszom Palkowskim.

Novinarska konferenca pred FNC 29
FOTO: Damjan Žibert

Čaka nas tudi obračun dveh težkašev: še enega Poljaka, Michala Andryszaka, specialista za zaključevanje borb predčasno, ter nevarnega Valderina Istrefija, ki je nastopal v PFL-u in Brave CF ter se bo zdaj prvič predstavil tudi v FNC-ju. V bantamski kategoriji se bosta pomerila Rok Krušič in Poljak iz Švedske Bartosz Wójcikiewicz, medtem ko se bosta dve regionalni legendi in stara rivala, Bojan Kosednar - Želva in Dušan Džakić udarila še tretjič. To je nedvomno dvoboj, ki ga vsi nestrpno pričakujejo.

V poltežki kategoriji se bo Kubanec Andres Ramos, ki nastopa za Slovenijo, pomeril z Bartomiejem Gadkowiczem, za katerega bo to debitantski nastop v FNC-ju. Denis Porčič iz Slovenije in Jivko Stoimenov iz Bolgarije se bosta udarila v kikboksu z rokavicami za MMA, za popularnega Chorchypa pa bo to zadnja borba v karieri.

Jakob Nedoh.
FOTO: Damjan Žibert

V uvodnih borbah bodo gledalci med drugim lahko uživali v spretnostih še dveh slovenskih borcev. Prvič bo v Stožicah nastopil Mariborčan Sašo Klinc, še drugo leto zapored pa je občinstvo odločen navdušiti še nepremagani težkaš Alexandr Drabinca.

