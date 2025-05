Strasti so na vrhuncu: Bojković in Janičić sta se spopadla že pred kletko

V dneh pred dogodkom FNC 23 sta borca izkoristila vsako priložnost, da žalita in kritizirata drug drugega. Najprej sta to storila na novinarski konferenci, zdaj pa sta korak dlje šla tudi na snemanju svojega pogovora z enim od vodilnim mož organizacije FNC Draženom Forgačem .

Polurni pogovor je bil milo rečeno strasten, končal pa se je s soočenjem (faceoff). Pristopila sta drug k drugemu, se dotaknila z glavama, nato je Miloš Janičić odrinil Marka Bojkovića in poskušal pobegniti. Bojković se je pričakovano pognal za Črnogorcem, Forgač in prisotni varnostniki pa so uspeli preprečiti njun pretep. Njuna sobotna borba bo zagotovo zelo zanimiva in odlična uvertura v borbo večera med Miranom Fabjanom in Hatefom Moeilom.