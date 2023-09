Strickland v deželi tam spodaj izziva Adesanyo

In čeprav je sprva kazalo, da bo naslednji na vrsti Južnoafričan Dricus Du Plessis, je 'Stylebender' priložnost najprej ponudil gobezdavemu Seanu Stricklandu. Slednji se pod okriljem ameriške organizacije bori že vse od marca 2014, v tem času pa je zbral 14 zmag in pet porazov. Julija lani ga je hitro nokavtiral Pereira, nato pa je Strickland po tesni in za mnoge sporni sodniški odločitvi izgubil še proti Jaredu Cannonierju, ki bo ta vikend služil kot morebitna zamenjava v primeru, da eden izmed borcev v zadnjem trenutku odstopi od borbe. Leto 2023 pa je 32-letni Američan začel izjemno in se s prepričljivima zmagama proti Nassourdinu Imavovu ter Abusu Magomedovu ohranil tik pod vrhom lestvice izzivalcev prvaka. In to se mu je še kako obrestovalo, ko je Du Plessis dal Adesanyi vedeti, da se septembra še ne bo mogel boriti, aktualni prvak pa se je tako odločil, da dokonča (besedni) spopad, ki sta ga s Stricklandom začela že na novinarski konferenci pred borilnim spektaklom UFC 276.