Suljkanović in Vujčič v lovu na premierno zmago na FNC-ju

Borilni spektakel sta otvorila finalista peresne kategorije Leo Ounok in Nikola Đurđev . Slednji je borbo začel agresivno in jo po minuti in pol tudi preselil na tla, a je Avstrijec pokazal, da mu tudi parterna borba ni tuja. Takoj na začetku druge borbe pa je Ounok z aperkatom hitro stresel Đurđeva in čeprav je Srb zmajeval z glavo češ da mu ni nič, je Avstrijec dokončal delo z močnim levim krošejem, s katerim je nokavtiral nasprotnika.

Potem pa je bil na vrsti finale lahke kategorije, ki je prinesel tudi prvi slovenski nastop večera. Dino Suljkanović, ki se v prejšnjih krogih turnirja sicer ni boril, je v finale vstopil kot zamenjava za poškodovanega Madžara Akosa Denesa. Suljkanović se je širši javnosti predstavil marca letos, ko je v slovenski organizaciji Valhalla Fight Night (VFN) debitiral med profesionalci in po soglasni sodniški odločitvi premagal Alena Čufurovića. Borcu iz Maribora je nasproti stal Hrvat Luka Ceranja, ki je februarja letos nastopil na svetovnem prvenstvu v MMA-ju, aprila pa si nato finalno vstopnico zagotovil z nokavtom v prvi rundi.

Suljkanović in Ceranja sta borbo začela previdno, hrvaški borec se je odločil za nizke brce, slovenski predstavnik pa je potrpežljivo čakal na svojo priložnost. Po dveh minutah borbe je Slovenec Hrvata tudi spravil na tla, a se je slednji hitro pobral na noge, kjer pa je prvič zapretil Suljkanović, ki je z močnim udarcem z desnico nekoliko ranil nasprotnika. Da je desnica njegovo najmočnejše orožje, je Suljkanović do konca runde dokazal še enkrat, je pa tudi Ceranja enkrat močno zadel s svojo desnico in prva runda se je končala relativno izenačeno.

Druga runda se je začela podobno kot prva, oba borca stase držala borbe na razdalji. Hrvaški borec se je nekoliko razživel in vzpostavil visoko frekvenco udarjanja, medtem ko je Suljkanović na vsake toliko skrajšal razdaljo in poskusil z močnim udarcem z dominantno desnico. Slovenec je v izdihljajih borbe Hrvata znova zrušil na tla, a mu je ta znova hitro pobegnil nazaj v stoječ položaj in druga runda je v očeh sodnikov skoraj zagotovo pripadla Ceranji.

Anže Vujčič pa bo odprl t. i. superfights del dogodka in se pomeril z domačinom Franom Brnado. Oba borca bosta po obetavni amaterski karieri debitirala med profesionalci. Vujčič se je doslej meril pod okriljem slovenske organizacije Valhalla Fight Night, kjer se je nazadnje boril maja lani in zmagal, potem pa je moral na operacijo kolena, ki je sedaj po njegovih besedah 'kot novo'.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO:

Superborbe:

Peresna kategorija: Tariel Abbasov (Izrael) – Peiman Haciyev (Gruzija)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja (Hrvaška) – Itay Tratner (Izrael)

Velterska kategorija: Selver Mahmić (Bosna in Hercegovina) – Nemanja Milaković (Bosna in Hercegovina)

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja (Hrvaška) – Jovan Kandić (Srbija)

Srednja kategorija: Frano Brnada (Bosna in Hercegovina) – Anže Vujčič (Slovenija)

Finali turnirja Armagedon 4:

Poltežka kategorija: Darko Sviben (Hrvaška) – Andres Ramos (Kuba)

Srednja kategorija: Sevastianu Vasile (Italija) – Tauras Kuskys (Litva)

Lahka kategorija: Luka Ceranja (Hrvaška) – Dino Suljkanović (Slovenija)

Peresna kategorija: Leo Ounok – Nikola Đurđev (nokavt v drugi rundi)