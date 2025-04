Suljkanović: Lačen sem borbe, komaj čakam Stožice!

Dino Suljkanović je leta 2023 pod okriljem slovenske organizacije VFN z zmago začel profesionalno kariero, sredi leta pa je tako kot Andres Ramos osvojil FNC-jev turnir Armagedon 4. Na FNC 13 je nato doživel prvi poraz med profesionalci, lani pa je v Ljubljani presenetil favoriziranega Demahmeta Sinanija in se pred polnimi Stožicami veselil tretje zmage. Nato si je vzel nekaj premora, saj se je posvetil pomembnejši vlogi: postal je oče. In kako Mariborčan doživlja novo vlogo? "Samo pozitivno! Novo življenje, nove izkušnje, vse je super."

A tudi če se ni boril, je Suljkanović pridno treniral in se pripravljal za povratek v kletko. "V tem času sem zelo napredoval, veliko sem treniral, veliko stvari se je spremenilo v osebnem življenju, sedaj pa sem lačen borbe, tako da komaj čakam na dogodek v Stožicah," nam je povedal borec mariborskega kluba Samurai in dodal, kaj lahko 12. aprila pričakujemo: "Najbolj lačnega Dinota do zdaj."