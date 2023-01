'Super borba Ngannou – Jones? Možnosti so 50:50'

Ena izmed božičnih želja ljubiteljev mešanih borilnih veščin je zagotovo bila, da bi se v letu 2023 za naslov svetovnega prvaka organizacije UFC v težki kategoriji udaril Francis Ngannou in Jon Jones. Trener kamerunskega šampiona meni, da so možnosti, da bi se borba zgodila že marca 50-odstotne.

Francis Ngannou (17 zmag, trije porazi) je iz kletke odsoten že skoraj leto. Vse odkar je svoj šampionski pas težke kategorije uspešno ubranil proti izzivalcu Cyrilu Ganeu. Kamerunec je namreč že proti nekdanjenu moštvenemu kolegu nastopil s hudo poškodbo kolena in je pozneje potreboval operacijski poseg. Zdaj se počasi vrača v polno pripravljenost in njegov trener Eric Nicksick verjame, da bi lahko bil marca morda že v idealni formi. Praktično edino ime, ki se ponuja kot tekmec, je legendarni nekdanji prvak poltežke kategorije, ki privržence MMA (mešane borilne veščine) že dolgo 'draži' s prehodom v težko kategorijo, Jon Jones (26 zmag, en poraz). Številni namigujejo, da bi se težko pričakovana borba med Ngannoujem in Jonesom zgodila marca na UFC 285, a trener aktualnega prvaka težke kategorije opozarja, da je do dogovora za borbo še daleč. "Mislim, da so možnosti 50:50, če sem povsem iskren. Če gledamo z vidika posla in časovnice. Po tem, kar sem v zadnjih nekaj tednih videl s strani Francisa, sem prepričan, da bi lahko bili pripravljeni do marca, če bi bilo to potrebno. A bilo bi tesno, saj je moral odpotovati domov, da obnovi vizo," je za spletno stran mmafighting.com povedal prvi trener telovadnice Xtreme Couture.

Ob pripravljenosti Ngannouja je tukaj trenutno še težava z njegovo pogodbo. "Več kot očitno še ni nič jasnega glede njegove nove pogodbe in kje se trenutno nahajamo. Prav zaradi tega so možnosti 50-odstotne. Upam, da se bomo dogovorili, držim pesti, da bomo uspeli skleniti posel. Če se borba ne bi zgodila marca, se bi lahko aprila ali maja. Vem, da ciljajo, da bi nastopil marca in da bi bil njegov tekmec Jon Jones. Vse ostalo je izven mojega nadzora. A dejali so mi, da se bomo borili marca in naj imamo našega borca pripravljenega," je še dodal Nicksick.

