Superbon s spektakularnim udarcem nokavtiral legendarnega Petrosyana

Giorgio Petrosyan velja za enega najboljših, če ne najboljšega kickboxerja vseh časov, a tokrat mu ni šlo po načrtih in je doživel precej presenetljiv poraz. V okviru dvoboja za naslov prvaka ONE Championship do 70 kilogramov ga je v kletki pričakal prvak v peresni kategoriji Superbon Banchamek , ki je v drugi rundi z udarcem z nogo v glavo na tla poslal Italijana z armenskimi koreninami.

"Doktor", kot je Petrosyanov vzdevek, je v nezavesti obležal na tleh in kot so poročali kasneje, mu je udarec zlomil čeljust. Tajski zvezdnik je 35-letnemu tekmecu zadal šele drugi poraz z nokavtom v karieri, prvega po letu 2013. Petrosyan je bil do sedaj neporažen v prvenstvu One, skupno pa je pred tem obračunom vknjižil neverjetni 102 profesionalni zmagi ob le dveh porazih. Dvakrat, v letih 2010 in 2011, je tudi osvojil legendarni K1-MAX turnir na Japonskem.

Televizijski komentator Michael Schiavello je sporočil, da ga je borčev brat Armen Petrosyan obvestil, da ima Giorgio zlomljeno čeljust in da ga čaka operacija.

"Hvala vam za podporo, hvala, ker ste verjeli vame," pa je zapisal 31-letni Superbon na Instagramu, saj Tajcu pred dvobojem na stavnicah niso pripisovali prav veliko možnosti za zmago.