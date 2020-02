Svetla prihodnost: mladi boksar Nejc Petrič do odmevne zmage

Na turnirju v Bijeljini, ki je potekal tretje leto zapored in spada pod okrilje evropske boksarske zveze (EUBC), so sicer nastopili štirje slovenski boksarji in ena boksarka. Fran Firer (do 81 kg) inGal Šepic (do 69 kg) sta izgubila v prvem krogu, Gašper Podgoršek(do 75 kg, v polfinale se je uvrstil neposredno) in Vida Rudolf (do 57 kg) sta bila poražena v polfinalu, šele 18-letni Nejc Petrič pa je dobil vse tri obračune in se na koncu veselil zmage v kategoriji do 63 kilogramov. Član ljubljanskega Golden Gloves Gyma je po vrsti premagal domačina Nedima Hodžićain Tomislava Vukomanovića,v finalu pa ga je nato čakal Srb Nikola Lazarević, ki ima, če štejemo še izkušnje iz kikboksa, za seboj že več kot 120 borb. Kljub tekmečevi precejšnji prednosti v izkušnjah se je Petrič dvoboja lotil pogumno in se do potankosti držal načrta, ki sta ga sestavila s trenerjem Andražem Ciuho. Slovenski boksar je bil na poti do prepričljive zmage, a brez drame vendarle ni šlo. Približno pol minute pred koncem borbe sta namreč borca trčila z glavama in Petrič je staknil grdo rano nad desnim očesom. Zdravnik je želel borbo prekiniti, a je na prigovarjanje mladega borca in njegovega trenerja vendarle dovolil, da se finalni dvoboj nadaljuje. Petrič ni veliko tvegal, dočakal zadnji gong in se na koncu veselil odmevne zmage.