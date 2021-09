Sašo Vorkapić ostaja neporažen med profesionalci

27-letni Novomeščan Sašo Vorkapić je v dvoboj proti nevarnemu Slovaku Jakubu Mikuli vstopil z drugačnim bojnim načrtom, a se mu je že v prvi rundi ponudila izjemna priložnost za predčasno zmago, potem ko je z udarcem s kolenom v telo na tla spravil nasprotnika. Ta je dvoboj vendarle nadaljeval, vendar vse do konca nikakor ni našel svojega ritma. Sašo je dvoboj nadzoroval vse do konca in postregal še z nekaj atraktivnimi udarci in meti, ki so sodnike prepričali v to, da mu dosodijo soglasno zmago. "Lepo se je bilo vrniti v ring po dveh letih. Ob tem se zahvaljujem svoji ekipi v klubu Scorpion gym in drugim sparing partnerjem, ki so poskrbeli za to, da se imel peklenske priprave," je povedal Vorkapić po svoji tretji profesionalni zmagi.