Tehtanja in soočenja opravljena, danes gre za res

Nocoj bo na sporedu premieren boksarski spektakel Golden Gloves Fight Night 1 v Ljubljani. Borci so približno 26 ur pred začetkom dogodka opravili z uradnim tehtanjem in se nato soočili s svojimi tekmeci, s čimer so poskrbeli za dvig napetosti. Nekateri tekmec so si dan pred dogodkom tudi povedali nekaj besed, nekateri pa bodo raje nocoj govorili s pestmi. Golden Gloves Fight Night 1 si lahko v živo ogledate na VOYO.

OGLAS

Eden izmed takih, ki ni želel govoriti, je borec glavne borbe večera Dimitri Tsiklauri. Gruzijec se bo v dvorani Kodeljevo nasproti postavil obetavnemu slovenskemu boksarju Nejcu Petriču, a mladi Ljubljančan se s tem ni pretirano ubadal: "Nasprotnik me ni presenetil, mislim, da bo prišel pokazat svoje, ampak mu to ne bo uspelo, njegov pogled bom zbrisal, ko bo jutri zazvonil zvonec, ki označuje začetek borbe, tako da komaj čakam."

Nejc Petrič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Petrič, ki je lani na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi kot prvi Slovenec osvojil medaljo na prvenstvu stare celine, bo pred domačo publiko debitiral med profesionalci: "Res je velika čast, da sem lahko na takem dogodku v glavni borbi. Res sem vesel, da je Andraž to vse organiziral, je res čast, tako da res sem vesel za to."

Golden Gloves Fight Night 1 FOTO: VOYO icon-expand

"Pričakujem dobro borbo in, da nas bo publika prišla podpreti, videi bodo zanimive borbe. Nasprotniku pa želim vse najboljše in upam, da bo šlo za pošteno borbo," pa je bil redkobeseden Srdjan Nikolić - nasprotnik Petričevega moštvenega kolega Alena Šišića, ki bo na Kodeljevem lovil tretjo zmago med profesionalci. "Hočem dobro borbo, hočem, da da nasprotnik vse od sebe in da je stoodstotno pri borbi, ker jaz bom," je Nikoliću odgovoril Šišić in svoji tretji profesionalni borbi dodal: "Želim, da me vsi, ki me še niso videli, vidijo, da zmorem."

Alen Šišić in Srdjan Nikolić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Če tuji borci po uradnem tehtanju niso bili kaj prida zgovorni, so več povedali slovenski predstavniki, ki so samozavestno napovedali zmage: Aljaž Šircelj, ki bo tako kot Petrič debitiral med profesionalci je dejal: "Želim da pokažem kod sem jaz, da pokaže pravega Aljaža, špartanca kakršen sem in grem po zmago!" Arber Elshani, ki pa bo tako kot Šišić lovil tretjo profesionalno zmago, pa je po opravljenem tehtanju najprej v šali dejal: "Mislim, da bom jutri že v prvi rundi dosegel nokavt," nato pa v resnem tonu dodal: "Spoštujem nasprotnika, tako se pustimo presenetiti."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik















































































Tehtanje pred Golden Gloves Fight Night 1 icon-picture-layer-2 1 / 41

Seznam borb, ki s jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Nejc Petrič – Dimitri Tsiklauri Srednja kategorija: Alen Šišić – Srdjan Nikolić Super lahka kategorija: Aljaž Šircelj – Lancu George Antonio Velterska kategorija: Arber Elshani – Victor Savu Kruzerska kategorija: Gregor Škrjanec – Gregor Štarašinič Lahka kategorija: Tomislav Djinović – Alexandru Ionita Srednja kategorija: Dejan Leburić – Ionut Bledea Srednja kategorija: Aljaž Venko – Zoltan Szabo Super srednja kategorija: Ilia Lishchuk – Lonut Trandafire Kruzerska kategorija: Miha Hribovšek – Istvan Kiss Srednja kategorija: Vito Elez – Bato Bekashvili Kruzerska kategorija: Bruno Knjezević – Branko Kenjalo