Teixeira: Nikoli ne obupaj nad svojimi sanjami

Ljubitelji mešanih borilnih veščin ste včeraj prišli na svoj račun. Kljub temu, da v glavnem delu borilnega spektakla UFC 267 nismo videli niti enega nokavta, pa smo videli šest odličnih borb od katerih so se tri končale predčasno, dve pa sta dali novega prvaka. Glover Teixeira je novi nesporni prvak poltežke kategorije, Petr Yan pa začasni prvak bantamske kategorije. Zamujene borbe si lahko kadarkoli pogledate na VOYO.

42- letni Glover Teixeira je v glavni borbi večera, proti pričakovanjem mnogih poznavalcev športa, z davljenjem v drugi rundi premagal Jana Blachowicza in mu odvzel šampionski pas. Novi prvak je v oktagonu takoj po osvojitvi pasu, nekdanjemu prvaku poltežke in težke kategorije Danielu Cormierju, zaupal navdihujoč nasvet: "Nikoli ne obupaj nad svojimi sanjami. Ne glede na to kaj ljudje pravijo, jih ne poslušaj, ker te bodo le potegnili dol. Ne poslušaj negativnih ljudi in verjemi vase ter nadaljuj z delom."

Ko so se čustva nekoliko pomirila, pa je novopečeni prvak za zbarne predstavnike medijev odgovoril še na nekaj vprašanj: "Težko je opisati vsa čustva, počutim se neverjetno, res sem srečen … o tem sem sanjal 20 let, šel čez veliko vzponov in padcev. Rad imam kar počnem, verjel sem vase, ostal discipliniran in sedaj je pas končno moj." je z velikim nasmeškom na obrazu na začetku novinarske konference po zmagi dejal Teixeira. Na borbo z Blachowiczem se je doglo pripravljal, kar se mu je tudi obrestovalo: "Pripravljen sem bil odlično, imel sem dolgo pripravljalno obdobje, ker sem se na Jana pripravljal že odkar so napovedali njegovo borbo z Adesanyo, saj sem bil predviden kot morebitna zamenjava. Naštudirali smo ga do potankosti in izšlo se je dobro. Zahvala gre trenerjem in sparing partnerjem." 42-letni Brazilec, je tako postal drugi najstarejši borec v zgodovini UFC-ja, ki mu je uspelo osvojiti naslov prvaka. Starejši je bil le Randy Couture, ki je leta 2007, ko je bil star 43, pas težke kategorije odvzel Timu Sylviji.

Čestitke za Brazilca že dežujejo z vseh strani: "Super je (da ostali borci prepoznajo tvoje delo op. a.). Veliko sem vložil v šport, bil ves čas discipliniran … kot je enkrat rekel Habib: življenje borca je kot življenje v zaporu, ker se moraš postaviti v toliko neprijetnih situacij. Prijetne situacije kot so zabave, rojstni dnevi in podobno pa izpustiš."

Za Teixeiro se je pot v UFC začela že davnega leta 2004, a takrat zaradi problemov z vizo z ameriško organizacijo ni mogel podpisati pogodbe: "Mislim, da je bilo leta 2004, ko sem želel biti del UFC-jevega borilnega šova The Ultimate Fighter. Takrat sem prestal vse teste in že govoril z Dano, ki je bil navdušen, da treniram s Chuckom Lidellom. A potem nisem dobil dovoljenja za prebivanje v ZDA in kar osem let sem moral čakati na debi v UFC-ju ter 17 let na osvojitev naslova."

Brazilčev prvi izivalec bo najverjetneje 29-letni Čeh Jiří Procházka, ki si je borbo ogledal v živo, saj je bil v Abu Dhabi vpoklican kot morebitna zamenjeva. Teixeira se še ni želel pogovarjati o prihodnjih izivih, saj ga čaka več kot zaslužen odmor: "Jiří je zelo trdoživ borec, ima nenavaden stil borbe in verjetno se bova pomerila, ampak sedaj si le želim piva, ki mi ga je podaril Jan ter zasluženega odmora."

Ker pa ni več rosno mlad, pa se ni moral izogniti tudi vprašanju koliko časa ga bomo še gledalu v oktagonu: "Ne vem, verjetno bo odločitev padla v telovadnici, ko bom začutil, da ne zmorem več. Življenje borca je težko tako zame kot za mojo ženo. Včasih se je na primer težko prisiliti k počitku ... verjemite, da ni lahko v postelji ležati 14 ur v kosu, da se telo spočije od fizičnega napora. Poleg tega so tu še diete in podobno. Ampak rad imam to, rad imam treninge, garanje, borbe, rezultate tako da bom to počel še naprej, dokler ne bom izgubil ljubezni in strasti do športa."

Razumljivo je bil po izgubljeni borbi precej bolj redkobeseden sedaj že bivši prvak Blachowicz: "Moja predstava je ostala v hotelski sobi. Danes nisem bil v šampionski formi, Glover je bil. Ne vem, kaj je šlo narobe, potreboval bom nekaj časa, da dojamem vse skupaj. Ne želim iskati izgovorov, premagal me je in sedaj je kar je. Ampak ni še konec, ne bom odnehal, vrnil se bom v oktagon. Sedaj potrebujem le nekaj počitka, a še me boste videli." 38-letni Poljak je iskreno spregovoril tudi o počutju po izgubi šampionskega pasu: "V prvi rundi me je spravil na tla, a nisem se počutil ogroženo. Vedel sem, da runda pripada njemu, a odločil sem se, da stopim na plin v drugi. V drugi pa me je spet spravil na tla in premagal, jaz pa se počutim kot 'drek'."

