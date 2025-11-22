Svetli način
Borilni športi

Tekmec Domna Drnovška kar za 2,3 kg pretežek na uradnem tehtanju

Ljubljana, 22. 11. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , T.V.
Komentarji
4

Sedmerico slovenskih borcev v nedeljo zvečer čaka borilni spektakel WFC 29 / Brave 109 v kultni hali Tivoli. Na uradnem tehtanju v Ljubljani je v negativnem kontekstu izstopal romunski borec Lucian Dragomer, ki se bo v lahki kategoriji (do 70 kg) pomeril z Domnom Drnovškom. Prenos spektakla na VOYO se bo jutri (v nedeljo) začel ob 19.00.

Medtem ko slovenski borec izžareva pozitivno energijo in ki po lastnih besedah komaj čaka na pričetek borilnega spektakla v legendarni hali Tivoli, nekaj povsem drugega po glavi roji njegovemu romunskemu tekmecu Lucianu Dragomirju, ki je bil na zadnjem (uradnem) tehtanju pretežek kar za 2,3 kilograma.

"Z njegove strani je to nespoštljivo, saj gre nenazadnje za poklicni šport. Vsi smo plačani pod določenimi pogoji, borba pa v vsakem primeru bo, tudi če bi imel nasprotnik 20 kilogramov več od mene," je dejal dobro razpoloženi Domen Drnovšek, ki nastopa v kategoriji do 70 kilogramov.

Tudi drugi slovenski predstavnik v lahki kategoriji Žan Boženk ni imel težav s hujšanjem pred svojo borbo s Slovakom Tomašem Galkom.

"V primerjavi s predhodnim zbijanjem kilogramov je bilo tokrat nekoliko lažje. Si pa vsakič kar precej izmučen. Do začetka borbe bom sicer moral s pomočjo ustreznega načrta prehrane in rehidracije pridobiti izgubljene kilograme nazaj. Ne čutim nobenega strahu, zgolj pozitivno energijo in komaj čakam, da se vse skupaj začne," pa je našemu novinarju Tadeju Vidrihu zaupal Boženk.

V velterski kategoriji (do 77 kg) bo do nove zmage skušal priti David Forster, ki se bo pomeril z bosansko-hercegovskim predstavnikom Amilom Tutićem.

"Prvič se je zgodilo, odkar hujšam pred borbo, da sem spal brez kakršnih koli težav. Včeraj zvečer sem opravil kakovosten trening, danes zjutraj (sobota, op. p.) pa sem obiskal še savno za 15 minut in že dosegel zahtevano telesno težo. Pričakujem, da bom v borbo vstopil optimalno pripravljen. Z nasprotnikom nisva imela stika, zgolj bežen pogled pred uradnim tehtanjem," dan pred borilnim spektaklom v Tivoliju pravi Forster.

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard

borilni športi wfc brave domen drnovšek žan boženk david forster
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ales Ciril
22. 11. 2025 15.40
Tole je pares novica dneva glede pretežkega možaka.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
22. 11. 2025 15.29
Lepi ušeski.
ODGOVORI
0 0
rok1211
22. 11. 2025 15.07
+1
borba bo samo zaradi enega razloga, denar
ODGOVORI
1 0
devlon
22. 11. 2025 15.05
+1
ojoj, ti debeluscek, ti
ODGOVORI
1 0
