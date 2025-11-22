Tekmec Domna Drnovška kar za 2,3 kg pretežek na uradnem tehtanju

Sedmerico slovenskih borcev v nedeljo zvečer čaka borilni spektakel WFC 29 / Brave 109 v kultni hali Tivoli. Na uradnem tehtanju v Ljubljani je v negativnem kontekstu izstopal romunski borec Lucian Dragomer, ki se bo v lahki kategoriji (do 70 kg) pomeril z Domnom Drnovškom. Prenos spektakla na VOYO se bo jutri (v nedeljo) začel ob 19.00.

Medtem ko slovenski borec izžareva pozitivno energijo in ki po lastnih besedah komaj čaka na pričetek borilnega spektakla v legendarni hali Tivoli, nekaj povsem drugega po glavi roji njegovemu romunskemu tekmecu Lucianu Dragomirju, ki je bil na zadnjem (uradnem) tehtanju pretežek kar za 2,3 kilograma. "Z njegove strani je to nespoštljivo, saj gre nenazadnje za poklicni šport. Vsi smo plačani pod določenimi pogoji, borba pa v vsakem primeru bo, tudi če bi imel nasprotnik 20 kilogramov več od mene," je dejal dobro razpoloženi Domen Drnovšek, ki nastopa v kategoriji do 70 kilogramov.

Tudi drugi slovenski predstavnik v lahki kategoriji Žan Boženk ni imel težav s hujšanjem pred svojo borbo s Slovakom Tomašem Galkom. "V primerjavi s predhodnim zbijanjem kilogramov je bilo tokrat nekoliko lažje. Si pa vsakič kar precej izmučen. Do začetka borbe bom sicer moral s pomočjo ustreznega načrta prehrane in rehidracije pridobiti izgubljene kilograme nazaj. Ne čutim nobenega strahu, zgolj pozitivno energijo in komaj čakam, da se vse skupaj začne," pa je našemu novinarju Tadeju Vidrihu zaupal Boženk.

V velterski kategoriji (do 77 kg) bo do nove zmage skušal priti David Forster, ki se bo pomeril z bosansko-hercegovskim predstavnikom Amilom Tutićem. "Prvič se je zgodilo, odkar hujšam pred borbo, da sem spal brez kakršnih koli težav. Včeraj zvečer sem opravil kakovosten trening, danes zjutraj (sobota, op. p.) pa sem obiskal še savno za 15 minut in že dosegel zahtevano telesno težo. Pričakujem, da bom v borbo vstopil optimalno pripravljen. Z nasprotnikom nisva imela stika, zgolj bežen pogled pred uradnim tehtanjem," dan pred borilnim spektaklom v Tivoliju pravi Forster.

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102: