Teofimo Lopez šokiral boksarski svet in premagal velikega Lomačenka

Boksarski spektakl v Las Vegasu je težko pričakovan in nekaj, kar je boks nujno potreboval v časih pandemije novega koronavirusa, ki je praktično zaustavila boksarsko dogajanje. Zato je obračun med Vasilijem Lomačenkom, ki je v dvoboj prinesel tri pasove lahke kategorije (WBO, WBA in WBC) in 23-letnim Teofimom Lopezom, ki je v borbo vstopil z enim šampionskim pasom (IBF) in veliko ostrimi besedami na račun Ukrajinca, predstavljal vrhunec letošnjega dogajanja po februarskem povratnem obračunu Fury-Wilder.

Že pred dvobojem je bilo jasno, da bo v ringu Lopez tisti, ki bo fizično nevarnejši, vendar je večina boksarski poznavalcev vseeno stavila na Lomačenkovo izredno boksarsko znanje in t.i. ring inteligenco. Pa vendar je dvoboj boksarskih umov na začetku dobil Lopez, ki je vse skozi ogrožal Lomačenka z močnimi udarci. Ti sicer niso naredili velike škode, so pa Lomačenku dali misliti in premišljevati. Lomačenkovo analiziranje podatkov nasprotnika pa je trajalo predolgo. Lopez je praktično odnesel prvih šest rund in ko se je Lomačenko "priklopil v matrico", je bilo prepozno.