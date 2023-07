Thompson zaradi napake Pereire ostal brez borbe, ostali na tehtanju uspešni

Vse je nared za ljubitelje mešanih borilnih veščin in enega najtežje pričakovanih borilnih spektaklov v tem letu. UFC 291 je namreč le še nekaj ur oddaljen in borci že nabirajo moč po včerajšnjem uradnem tehtanju, s katerim pa niso vsi opravili uspešno. Michel Pereira je namreč zgrešil mejo in njegov obračun s Stephenom Thompsonom je odpadel, zato sta na glavni del dogodka napredovala Derrick Lewis in Marcos Rogerio de Lima. Borilni spektakel boste lahko v živo gledali na VOYO v noči s sobote na nedeljo ob 4.00!

Dustin Poirier vs Justin Gaethje 2

Nekdanji izzivalec za naslov prvaka velterske kategorije Stephen Thompson bo moral na jubilejno 20. borbo pod okriljem UFC-ja še počakati. Njegov nasprotnik Michel Pereira je namreč na petkovem uradnem tehtanju za tri funte oziroma približno 1,36 kilograma zgrešil zgornjo mejo velterske kategorije in Thompsona spravil v zoprn položaj. Kljub špekulacijam se je nato 40-letni ameriški borec odločil, da ne bo ponovil napake izpred petih let in borbe ne bo sprejel.

Spomnimo, da je maja 2018 Thompson sprejel borbo s pretežkim Darrenom Tillom in jo nato po tesni in za mnoge kontroverzni sodniški odločitvi tudi izgubil. Angleški borec si je s tem priboril borbo za naslov prvaka, medtem ko Thompson nato te priložnosti ni več dobil. "Danes sem uspešno opravil s tehtanjem, tako kot vselej v svoji več kot 11 let trajajoči UFC karieri. Moj nasprotnik pa tehtanja ni opravil uspešno. To ni prvič, da je moj nasprotnik zgrešil težo in glede na to, kako se je razpletlo prejšnjič, sem se skupaj z ekipo odločil, da navsezadnje ni pametno, da nadaljujemo z borbo. Pri mojih letih in glede na to, kar sem dosegel v tem športu, nisem tukaj, da bi se boril s komer koli, tukaj sem, da se borim in osvojim naslov UFC-jevega prvaka v velterski kategoriji," je med drugim v uradni izjavi zapisal 'Wonderboy'.

Namesto odpovedane borbe sta tako na glavni del dogodka napredovala težkaša Derrick Lewis in Marcos Rogerio de Lima. Nekdanji izzivalec za naslov prvaka se je po zadnji zmagi v oktagonu, ki jo je dosegel decembra 2021, ko je podrl rekord za največje število nokavtov v zgodovini UFC-ja, znašel v izjemno slabem nizu. Zadnje tri borbe je namreč izgubil s predčasno prekinitvijo, posledično pa je močno padel na lestvici izzivalcev prvaka težke kategorije. Tokrat so pri UFC Lewisu zato nasproti postavili nerangiranega borca de Limo, ki se za najmočnejšo MMA organizacijo na svetu bori od leta 2014, a se (še) ni proslavil. 38-letni Brazilec, ki se je nekoč boril tudi v poltežki kategoriji, je pod okriljem UFC-ja do sedaj desetkrat zmagal in šestkrat izgubil, trenutno pa je v nizu dveh zaporednih zmag, tako da bi se s tretjo in hkrati največjo v karieri zagotovo uvrstil med najboljših 15 težkašev v UFC-ju.

Derrick Lewis

Vsi ostali borci glavnega dela dogodka so uspešno opravili s tehtanjem, tako da nas v glavni borbi večera še drugič v zgodovini čaka borba za t. i. BMF pas in hkrati druga borba med Dustinom Poirierjem in Justinom Gaethjejem. V predzadnji borbi večera bomo videli debi nekdanjega prvaka srednje kategorije Alexa Pereire v poltežki kategoriji, kjer ga bo pričakal nekdanji prvak Jan Blachowicz. Zmagovalec se bo (verjetno še letos) nato najverjetneje z Jirijem Prochazko pomeril za naslov nespornega prvaka UFC-jeve poltežke kategorije. Še pred tem se bosta v obračunu veteranov udarila Tony Ferguson in Bobby Green, glavni del borilnega spektakla pa bosta začela vselej zanimiva Michael Chiesa in Kevin Holland.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Dustin Poirier – Justin Gaethje Poltežka kategorija: Jan Blachowicz – Alex Pereira Težka kategorija: Derrick Lewis – Marcos Rogerio de Lima Lahka kategorija: Tony Ferguson – Bobby Green Velterska kategorija: Michael Chiesa – Kevin Holland