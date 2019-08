Ti, ti, goljuf: Mike Tyson priznal, da je pri doping kontrolah uporabljal urin sinov (in žene)

Novinar ESPN Herculez Gomez Hurtado mu je v oddaji 'Ahora o Nunca' (Zdaj ali nikoli, op. p.) odvrnil, da je kar 17 let igral poklicni nogomet in da ga je ob dopinških kontrolah vedno spremljal zdravnik, ki je nadzoroval oddajo urina, zato ga je zanimalo, kako je izvrstnemu boksarju, ki je bil sicer znan po težavnem življenju zunaj ringa (zloraba drog, pretepi, ločitve itd.), uspelo prelisičiti funkcionarje. Tyson pa je v svojem slogu odgovoril: "Zato ker sem imel umetni penis za uriniranje (t. i. whizzinator, op. p.). Večina moških, tudi če so geji, se ne počuti prijetno, če jim pokažeš penis. Zato sem jim pokazal penis, nato so se obrnili stran in rekli, naj opravim sam," je še razložil danes 53-letni Tyson, sicer vrsto let nesporni vladar težke kategorije.

Celoten pogovor z legendarnim Tysonom si lahko ogledate v spodnjem vdelanem videu.