V bitki Davida in Goljata bo Tim Tszyu lovil naslova WBC in WBO

Tim Tszyu bo naslova organizacij WBC in WBO v supervelterski kategoriji združil, če bo premagal 197 centimetrov visokega Sebastiana Fundoro . Fundora je edini poraz do zdaj doživel lani proti Brianu Mendozi , ki ga je oktobra premagal prav Tszyu, ko je tudi osvojil WBO naslov v supervelterski kategoriji.

29-letni Tszyu ne lovi zgolj naslova, ampak tudi svojega očeta Kostyo, ki je dosegel to, kar si on želi doseči, bil je lastnik obeh naslovov. "Pot je bila dolga, ampak celotno življenje sem sanjal o tem trenutku. Vse, kar sem do zdaj počel, je vodilo do tega trenutka. Šov se nadaljuje in čaka me usoda. Pomembna sta le zbiranje pasov in zapuščina. Dokazali bomo, da je družina Tszyu največja boksarska družina v zgodovini," je pred obračunom svojo motivacijo slikovito opisal Tszyu.

Razlike v višini med njim in njegovim nasprotnikom se ne boji: "Seveda je višji, ampak vsi smo krvavi pod kožo. Med nami ni razlik. Navdihuje me Mike Tyson in vse, kar je počel v svojih borbah."