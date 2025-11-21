Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla

Potem ko je z odmevnima zmagama v organizaciji KSW proti Kamilu Gawrioleku in Shahu Kamaliju na junijskem dogodku WFC potrdil svoj nesporni talent, je 26-letnega Miho Frlica doletela posebna čast. V nedeljo bo zadnji borec, ki bo stopil v kletko Hale Tivoli.

Pred njim bo v kletko stopilo šest Slovencev. Med izkušenejše spadata Jan Berus in David Forster, ki sta odločena popraviti vtis po porazu v zadnjih borbah. Za oba bo to osmi profesionalni dvoboj. Berus se bo udaril z Italijanom Gabrielejem Varesanom, tekmec Forsterja pa bo Amil Tudić iz Bosne in Hercegovine.

Izkušnje z nastopi v Hali Tivoli ima tudi Domen Drnovšek, bo pa v mešanih borilnih veščinah debitirala njegova žena Maja, ki računa na glasno podporo s tribun. V profesionalnem MMA bosta debitirala tudi Žan Boženk in Marko Pečar. Prenos spektakla se bo v nedeljo na VOYO začel ob 19ih.