Borilni športi

Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla

Ljubljana, 21. 11. 2025 19.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Tadej Vidrih
Sedem slovenskih borcev se bo v nedeljo podalo v kletko ljubljanske hale Tivoli s ciljem priti do odmevne zmage na borilnem spektaklu WFC 29 / Brave 109. Domačemu občinstvu se bodo predstavili že dokazani borci, pa tudi dva debitanta: Maja Drnovšek Povšnar in Marko Pečar. Organizatorji sicer obljubljajo rekorden obisk, borci pa dvoboje, o katerih se bo govorilo še dolgo.

Potem ko je z odmevnima zmagama v organizaciji KSW proti Kamilu Gawrioleku in Shahu Kamaliju na junijskem dogodku WFC potrdil svoj nesporni talent, je 26-letnega Miho Frlica doletela posebna čast. V nedeljo bo zadnji borec, ki bo stopil v kletko Hale Tivoli.

Pred njim bo v kletko stopilo šest Slovencev. Med izkušenejše spadata Jan Berus in David Forster, ki sta odločena popraviti vtis po porazu v zadnjih borbah. Za oba bo to osmi profesionalni dvoboj. Berus se bo udaril z Italijanom Gabrielejem Varesanom, tekmec Forsterja pa bo Amil Tudić iz Bosne in Hercegovine.

Izkušnje z nastopi v Hali Tivoli ima tudi Domen Drnovšek, bo pa v mešanih borilnih veščinah debitirala njegova žena Maja, ki računa na glasno podporo s tribun. V profesionalnem MMA bosta debitirala tudi Žan Boženk in Marko Pečar. Prenos spektakla se bo v nedeljo na VOYO začel ob 19ih.

Preberi še Frlic komaj čaka, da občinstvu pokaže nov 'paket'

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard

borilni športi wfc tivoli
