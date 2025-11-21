Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla

Potem ko je z odmevnima zmagama v organizaciji KSW proti Kamilu Gawrioleku in Shahu Kamaliju na junijskem dogodku WFC potrdil svoj nesporni talent, je 26-letnega Miho Frlica doletela posebna čast. V nedeljo bo zadnji borec, ki bo stopil v kletko Hale Tivoli.
Pred njim bo v kletko stopilo šest Slovencev. Med izkušenejše spadata Jan Berus in David Forster, ki sta odločena popraviti vtis po porazu v zadnjih borbah. Za oba bo to osmi profesionalni dvoboj. Berus se bo udaril z Italijanom Gabrielejem Varesanom, tekmec Forsterja pa bo Amil Tudić iz Bosne in Hercegovine.
Izkušnje z nastopi v Hali Tivoli ima tudi Domen Drnovšek, bo pa v mešanih borilnih veščinah debitirala njegova žena Maja, ki računa na glasno podporo s tribun. V profesionalnem MMA bosta debitirala tudi Žan Boženk in Marko Pečar. Prenos spektakla se bo v nedeljo na VOYO začel ob 19ih.
Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:
Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela
Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk
Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano
Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić
Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir
Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze
Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko
Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz
Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik
Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard
