To bi šele 'pokalo': Fury v ringu z Miočićem?!

Preden pa bomo vsi skupaj uživali v dvoboju med boksarjem na eni in borcem mešanih borilnih veščin na drugi strani, je v enim od zadnjih intervjujejv Tyson Fury poudaril, da moral najprej zaključiti 'nedokončan posel' z Deontayjem Wilderjem . "Stipe (Miočić, op. p.) je dejal, da želi boksati z menoj. Odlična, izjemna, prekrasna novica. To bi zagotovo bila nepozabna borba dveh zunajserijskih borcev. Tako ko enkrat za vselej opravim z Wilderjem, pride na vrsto boksarski obračun z Miočićem," je v pogovoru za uradno spletno stran agencije MTK Global, ki sicer skrbi za boksarjevo kariero, dejal samooklicani 'kralj Romov'. Spomnimo: že nekaj tednov Fury zabava svetovno športno javnost s svojimi nadaljnjimi načrti, ki vključujejo, kot smo že zapisali, potencialne obračune z MMA zvezdniki. Brez kakršnih koli zadržkov je v enem od pogovorov še posebej izpostavil dve imeni - omenjenega aktualnega svetovnega MMA prvaka v težki kategoriji Miočića in Francisa Ngannouja .

Vse jih bo namlatil ...

"To bi bil neverjeten dvoboj dveh različnih športov. Podoben tistemu, ko sta se v ringu pomerila Floyd Mayweather ml. in Conor McGregor. Kot sem dejal, pripravljen sem se spopasti z Miočićem, tako da lahko brez težav naveže stik z menoj. Epilog tega spektakla pa bi bil podoben mojim predhodnim - vse jih bom namlatil," še sporoča nepredvidljivi Fury.



V medijih pa se je prav tako že oglasil tudi izzvani ameriški boksar hrvaških korenin, ki ni skoparil s pohvalami na račun svojega potencialnega nasprotnika bodisi v ringu bodisi v oktagonu. "Osebno bi si bolj želel dvoboja v ringu, saj moraš pri MMA borbi razmišljati o več različnih stvareh, pri boksu pa je vse v rokah in stabilni postavitvi nog. Verjamem, da bi s Furyjem poskrbela za nepozaben večer in spektakel, o katerem bi se govorilo še lep čas. Tyson je zelo nadarjen borec, spoštujem ga kot borca, a ko stopiva v ring oziroma oktagon, me bo zanimala zgolj zmaga," pravi Miočić.