To je poljska lepotička, ki jo bo morala 'razbiti' Monika Kučinič

Zaradi svojega privlačnega izgleda Karolina Owczarcz dobi veliko pozornosti, kjer koli se pojavi, a trenerji in strokovnjaki borilnih veščin vendarle opozarjajo, da si pozornosti ne zasluži le zaradi svojega izgleda. "Občudujoč povratek po porazu dobi nov pomen, ko opazuješ Karolino Owczarz. In ne govorim o njenem izgledu," je pred povratkom Karoline Owczarcz v kletko povedal KSW-jev promotor Maciej Kawulski . V mislih je imel za zdaj edini poraz Owczarczeve v organizaciji KSW (proti Justyni Haba), ki je Poljakinjo, v katero poljski svet borilnega športa vlaga precej denarja, močno potrl.

Simpatična Poljakinja je pod okriljem organizacije KSW zbrala tri zmage, izgubila pa je prav zadnji obračun proti Justyni Haba (po soglasni sodniški odločitvi). Kot sama pravi, je ta poraz novembra lani zanjo bil velika šola. "Moja zadnja borba je bila zagotovo lekcija. Žalostna in boleča lekcija, toda najpomembneje je, da se nisem predala in definitivno se nisem. Naučila sem se iz tega," je pred borbo s 24-letno slovensko predstavnicoMoniko Kučinič poudarila Owczarzeva v video intervjuju za organizacijo KSW."Mislim, da bi ta obračun lahko dobila, toda tisti dan mi to ni uspelo. Nikoli mi ni manjkalo ponižnosti in po prvem porazu sem še bolj ponižna," je še poudarila 28-letna Poljakinja. "Vem, da lahko pokažem še veliko več in to bom dokazala na KSW 61,"pred borbo s slovensko predstavnico, poznano tudi pod vzdevkom Pitbul s Senovega.